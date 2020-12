LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 15 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 15 december

21:48 - Er zijn ook mensen blij met de lockdown

Wéér een lockdown, deze keer strenger dan ooit. Veel mensen zijn er niet blij mee. Maar voor sommigen, zoals Dick Cochius uit Arnhem, was het wel weer tijd voor strenge maatregelen. "Ze hadden het veel eerder moeten doen."

Lees hier waarom Dick blij is met de lockdown.

20:52 - De hele wereld krijgt morgen code oranje

Vanaf morgen geldt voor alle landen in de wereld code oranje. Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen nog maar zijn toegestaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat dinsdag besloten vanwege de ernstige situatie met corona in Nederland.

Tot nu toe stonden alleen nog de Canarische Eilanden op geel, evenals de Nederlands Caribische eilanden Aruba en Bonaire. Premier Rutte kondigde tijdens het coronadebat al aan dat Aruba en Bonaire op oranje gingen.

18:49 - Rutte: pas versoepeling als effect feestdagen duidelijk is

Het kabinet wil kunnen zien welk effect de feestdagen hebben gehad op het aantal coronabesmettingen en op de ziekenhuisbezetting, voordat nagedacht wordt over versoepeling van de strenge maatregelen die maandag zijn afgekondigd. Daarom is het volgende meetmoment pas over vier weken, zegt minister-president Mark Rutte tijdens een coronadebat in de Tweede Kamer.

"We hopen natuurlijk dat iedereen zich in de kersttijd en rond oud en nieuw houdt aan alle regels", aldus Rutte. Maar als dat niet zo is en het aantal besmettingen zou toenemen, dan zal dat volgens hem zo rond 12 januari inzichtelijk zijn.

Rutte hoopt dat rond die tijd het aantal ic-opnames een dalende lijn vertoont en rond de tien per dag ligt. In dat geval zouden versoepelingen mogelijk zijn. "Maar dan moet wel alles meezitten."

Het uiteindelijke doel is om het aantal ic-opnames rond de drie per dag te krijgen. Dat komt overeen met zo'n 1200 nieuwe besmettingen per dag.

Foto: ANP

17:43 - In onze provincie zorgen we voor elkaar in coronatijd

"Aandacht voor elkaar helpt ons door deze ellendige periode heen te komen." Een zinnetje uit de persconferentie van premier Rutte die wellicht snel vergeten werd nadat er vervolgens een lange lijst met beperkingen klonk. Maar misschien wel de meest waardevolle zin, eentje om ons aan vast te houden.

Wij zijn benieuwd wat jij doet voor een ander. Heb je een mooi initiatief? Klein of groot. Vertel het dan aan gelderlandhelpt@gld.nl. Wellicht kunnen we je helpen om meer mensen te bereiken die kunnen helpen of wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. En misschien inspireer je weer andere mensen.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Rijksoverheid

17:41 - Lotte wilde haar winkeltje openen, maar toen kwam de lockdown

Ze was druk bezig met de laatste voorbereidingen en zag het al helemaal zitten richting de kerstperiode. Maar na de afgekondigde maatregelen, gaat de opening van het winkeltje van Lotte Keulers niet door. Van een zoet en perspectiefrijk vooruitzicht naar een hap in een enorm zure appel.

Lees hier hoe Lotte omging met de aankondiging van gisteren.

Foto: Omroep Gelderland

17:00 - Mag de HEMA wel open? Dít zijn de ingewikkelde regels

De binnenstad van Nijmegen is dinsdag uitgestorven nu ‘niet-essentiële winkels’ gesloten moeten blijven. Toch brandt er licht in de HEMA. In het warenhuis is de afgelopen nacht hard gewerkt om producten die niet verkocht mogen worden, af te schermen. Maar laten de ingewikkelde regels dat wel toe?

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Omroep Gelderland

16:42 - Toch nog kerstbomenverkopers actief in Gelderland

Last minute nog kerstinkopen doen? Vergeet het maar nu Nederland in een lockdown zit. Gisteren werden op talloze plekken in onze provincie bijvoorbeeld al kerstbomen weggegeven, om er zo vanaf te kunnen. Maar wie nu naast het net denkt te vissen: er zijn nog altijd kerstboomverkopers geopend. En eigenlijk gaat het zoals altijd. Mensen rijden hun auto voor én de kerstboom gaat erin, alleen met een paar voorzorgsmaatregelen.

Bekijk hier de video van Marian en Marnix Muller uit de Achterhoek:





15:28 - Aantal nieuwe besmettingen keldert door storing

Het RIVM meldde dinsdag 607 nieuwe besmettingen met het coronavirus in Gelderland. Dat is bijna een halvering ten opzichte van gisteren, toen waren dat er 1150.

Er zijn zes nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en tien nieuwe coronadoden in onze provincie gemeld. In dit artikel zetten we de belangrijkste Gelderse coronacijfers voor je op een rij.

Landelijk zijn 6682 positieve tests geregistreerd, meldt het RIVM. Dat zijn er 1807 minder dan het voorgaande etmaal. Maandag ging het nog om 8496 nieuwe coronagevallen, zondag om bijna 10.000 positieve tests.

Dat het aantal besmettingen lager ligt, komt door een storing bij de GGD. Dat was ook de afgelopen twee dagen het geval, meldt de NOS. Het gaat om zo'n 6000 tests die nog moeten worden ingehaald.





15:24 - Eerder een vaccin?

Ondertussen komt er goed nieuws over het coronavaccin. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wil op 21 december een besluit nemen over de toelating van het eerste coronavaccin in de Europese Unie. Het bureau had tot nog toe 29 december aangehouden als uiterlijke datum voor het zwaarwegende advies over het vaccin van Pfizer en

BioNTech. Dat wordt dus al voor de kerst.

Een woordvoerder van farmaceut Pfizer zegt dat het vaccin ook eerder geleverd kan worden, als het EMA eerder groen licht geeft. "Wij wachten het definitieve commentaar van de EMA af. Maar in theorie kunnen wij leveren vanaf het moment dat er een positieve opinie is over het vaccin", aldus de zegsman.

Foto: ANP

15:18 - Reizigers reageren op de coronamaatregelen

Station Arnhem Centraal was vanmorgen niet verlaten. Redelijk wat mensen begaven zich met het openbaar vervoer naar hun werk. De NOS sprak een paar van hen en vroeg wat ze van de coronamaatregelen vinden:





15:16 - Ruim een derde meer coronabesmettingen

De toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen heeft vorige week stevig doorgezet. Het RIVM registreerde de afgelopen zeven dagen in totaal 58.412 nieuwe besmettingen in ons land, 36 procent meer dan een week eerder.

Vorige week meldde het RIVM 43.103 vastgestelde besmettingen, de week daarvoor waren het er 33.949. Toen was nog sprake van een daling van het aantal besmettingen, maar die is in korte tijd omgebogen in een forse toename.

Het zogeheten reproductiegetal van het coronavirus, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is flink toegenomen. Het RIVM becijfert dit getal nu op 1,24. Het was precies 1.

15:15 - De sportscholen maken opnieuw pas op de plaats

De sportscholen openden in het voorjaar na enkele maanden weer de deuren. Inmiddels zijn ze weer gesloten: maandagavond kon er voor het laatst gesport, gevochten en gezweet worden. Nick Penders van Personal Gym Maas en Waal zegt dat hij de harde lockdown, zoals premier Mark Rutte die aankondigde, niet zag aankomen.





14:55 - Geen debat over Lelystad Airport

De Tweede Kamer heeft vanwege de harde lockdown in Nederland een groot deel van de debatten, die voor komende week op de planning stonden, geschrapt. Kamervoorzitter Khadija Arib heeft dat per brief laten weten aan de Tweede Kamer. Tussen de geplande debatten zit het debat over de luchtvaart, waarvan ook Lelystad Airport onderdeel van was. Alleen enkele hoognodige debatten worden nu gevoerd, waaronder het coronadebat vandaag. Over veel andere zaken wordt pas na 12 januari gesproken door de Tweede Kamer.

Lees de brief van Kamervoorzitter Arib hier terug.

13:51 - Keurmerk voor mondkapjes is klaar

Wie in een winkel een niet-medisch mondkapje koopt, kan vanaf begin volgend jaar zien of het mond-neusmasker voldoet aan alle eisen. Fabrikanten kunnen hun mondkapjes laten testen en een keurmerk krijgen. Dat certificaat, dat de afgelopen maanden is opgesteld, is nu klaar voor gebruik.

Om een keurmerk te krijgen moet een mondkapje onder meer neus, mond en kin bedekken "ongeacht of de huid droog of nat is, en ook wanneer de drager zijn hoofd beweegt, lacht of praat". Verder mogen er geen plooien ontstaan

waardoor de uitgeademde lucht naar buiten kan, die lucht moet door het mondkapje zelf gaan.

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), dat over keurmerken gaat, heeft vastgelegd waar de mondkapjes aan moeten voldoen en hoe ze moeten worden getest. Als een masker aan die voorwaarden voldoet, mag de fabrikant

het keurmerk op de verpakking zetten. Onder meer de Brancheorganisatie Mode, Interieur, Tapijt en Textiel werkte mee aan het keurmerk.

Ahmed Marcouch met mondkapje. Foto: ANP

13:43 - 'Ga niet de grens over voor boodschappen'

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen roept Nederlanders en Duitsers op om zich aan de coronamaatregelen te houden en niet vlak over de grens inkopen te doen. "In beide landen geldt dat niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland worden afgeraden. Dat geldt dus ook voor boodschappen doen", zegt een woordvoerder van de deelstaat. Er worden geen extra maatregelen getroffen rondom de grens. In Duitsland gaat de lockdown morgen pas in.

12:57 - Onderwijs nog niet klaar voor 'leren op afstand'

De scholen gaan na vandaag dicht. Dat betekent dat docenten weer op afstand onderwijs gaan verzorgen en dat kinderen en jongeren vanuit huis moeten leren, werken en studeren. Een derde van de scholen zegt echter niet goed voorbereid te zijn op afstandsonderwijs. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder zijn leden. Een woordvoerder zegt dat scholen soms nog niet goed weten hoe ze lessen gaan invullen.

Fysiek in de klas aanwezig zijn zit er de komende vijf weken niet in. Foto: ANP

12:53 - Knip, knip, knip: het ging maar door

Tal van kapsalons sloten maandagavond de deuren. De komende vijf weken blijven ze helemaal dicht. Voor veel kappers betekende dat dat ze tot middernacht alles op alles zetten om zo veel mogelijk klanten te helpen.





12:33 - 100.000 euro voor buurt-, wijk- en dorpshuizen

De gemeente Ede trekt 100.000 euro uit om buurt-, wijk- en dorpshuizen een steuntje in de rug te geven in coronatijd. Veel huizen zijn sinds de corona-uitbraak niet of slechts beperkt open geweest en liepen daardoor omzet mis. Maar juist nu willen veel vrijwilligers iets doen tegen eenzaamheid en saamhorigheid in de buurt versterken.

Dat kan met dit geld wellicht weer. "Deze regeling lost niet alle problemen op, maar geeft wel een steuntje in de rug", zegt wethouder Jan Pieter van der Schans.

Wethouder Jan Pieter van der Schans. Foto: Omroep Ede

12:00 - HEMA houdt zijn winkels open voor de verkoop van eten en drinken en schermt andere producten af

11:26 - De HEMA blijft open, maar niet alles is te koop

De winkels van HEMA blijven voorlopig gewoon open. Belangrijke kanttekening daarbij is dat alleen eten, drinken en andere essentiële producten nog gekocht kunnen worden. Niet-essentiële producten zijn afgelopen nacht uit de winkels gehaald of worden afgeschermd. Die producten, zoals kleding en woonspullen, worden alleen online verkocht.

HEMA heeft in totaal 64 vestigingen in Gelderland.

10:31 - Glazen Thuis aangepast

Het Glazen Thuis in Nijkerk gaat, ondanks de maandagavond aangekondigde maatregelen, gewoon door. Wel doet de organisatie achter het Glazen Huys - een actie om geld op te halen voor mensen in Nijkerk die zijn getroffen door corona - wat aanpassingen om het geheel coronaproof te laten verlopen. Sponsoren en donateurs kunnen niet in de studio komen, die worden allemaal gebeld via Skype of Zoom. Bovendien wordt het aantal crewmembers wat omlaaggebracht.

Het Glazen Thuis is maandagochtend om 08.00 uur begonnen met de radio-uitzending en gaat tot middernacht door. Dit gaat de hele week op deze tijdstippen door en van vrijdag op zaterdag wordt de nacht ook nog doorgehaald. Op zaterdagavond om 20.00 uur is de uitzending en daarmee de actie ten einde.

10:09 - Stadslab Doetinchem dicht

Het StadsLAB in Doetinchem, een plek waar ideeën over de toekomst van de binnenstad van Doetinchem besproken worden, sluit de deuren.





09:46 - 'Mensen krijgen misschien niet de benodigde zorg door coronadruk'

De werkdruk in de zorg is hoog en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vreest dat de uitval van zorgmedewerkers nog hoger wordt, door ziekte en stress. Daarom heeft de IGJ, in samenspraak met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), een brief overhandigd aan minister Van Ark van Medische Zorg. Ze waarschuwen dat, als er nog meer zorgmedewerkers uitvallen, mensen binnenkort wellicht niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben.

De complete brief van de IGJ en NZa vind je hier.

08:28 - Rutte kluisterde miljoenen mensen aan de buis

Liefst 8,4 miljoen mensen stemden maandagavond om 19.00 uur af op de toespraak van premier Mark Rutte vanuit het Torentje in Den Haag. Niet eerder tijdens de coronacrisis keken er zó veel mensen naar een live toespraak over de situatie in Nederland.

De meeste mensen, 6 miljoen, keken via NPO 1 naar de boodschap van de premier. Op RTL 4 keken bijna 1,9 miljoen mensen naar de extra uitzending van het RTL Nieuws die rond 19.00 uur begon. Ook daarin was de toespraak

live te zien. Op SBS6 werd de boodschap van Rutte door 470.000 mensen bekeken.

Heb je de toespraak gemist? Je kunt 'm hier terugzien.

Liefst 8,4 miljoen mensen zagen de toespraak van premier Rutte.

08:11 - En het woord van het jaar is...

Eén woord, 26 letters en we vergeten het nooit meer van ons leven: 'anderhalvemetersamenleving' is uitgeroepen tot het woord van het jaar 2020. In een verkiezing van de woordenboekmakers van Van Dale kreeg hét woord dat dit jaar duidelijk beschrijft 29,8 procent van de stemmen. Anderhalvemetersamenleving kreeg daarmee de voorkeur boven fabeltjesfuik (11 procent) en viruswappie (10,6 procent), maakte Ton den Boon van de Dikke Van Dale bekend.

Mensen wordt al maanden gevraagd afstand te houden. Foto: ANP

08:08 - Nederlandse jeugddoedelzakband moet eerste optreden uitstellen

Door de lockdown kan het allereerste optreden van The Highland Valley Juvenile Pipe Band niet meer doorgaan. De jeugddoedelzakband was de eerste in Nederland en zou aanstaande woensdag optreden in Borculo. Via een Facebook livestream zouden mensen mee kunnen kijken. Het optreden is voorlopig uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

08:00 - Live vanuit Ulft: de laatste schooldag

Eigenlijk zou de kerstvakantie op scholen pas vrijdagmiddag ingaan, maar door de nieuwe coronamaatregelen is dat moment plotseling verplaatst naar vandaag. Vanmiddag zien de kinderen, juffen en meesters op de Mariaschool in Ulft elkaar even voor het laatst. Verslaggever Vera Eisink is straks om 8.10 uur live vanuit Ulft te horen op Radio Gelderland.

De Mariaschool in Ulft. Foto: Google Maps