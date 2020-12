LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 14 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 14 december

23:20 -

Farmers Defence Force stopt met onmiddellijke ingang met de blokkades van de distributiecentra in Nederland. De boeren geven in een persbericht aan in relatie tot de lockdown hun verantwoordelijkheid te willen nemen. Ook zou meespelen dat er overeen is gekomen in gesprek te gaan met de supermarkten en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Hier zouden ze de uitkomst van willen afwachten voordat ze met hun acties verder gaan.

21:26 -

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) schrapt voor de komende weken 120.000 theorie- en 60.000 praktijkexamens voor het halen van een rijbewijs.

20:53 -

Zes leden van de Guerilla Mask Force hebben tijdens de toespraak van premier Rutte een protestmars gelopen door het centrum van Winterswijk. De beweging is tegen de coronamaatregelen. De Guerilla Mask Force heeft zijn oorsprong in Bern. In Nederland hebben op meerdere plekken al leden van de beweging van zich laten horen.





20:49 - Zwembad Velp na drie dagen weer dicht

Een ongelofelijke domper voor het Biljoenbad in Velp. Het volledig nieuwe zwembad ging afgelopen zaterdag open voor publiek. Door de lockdown moet het zwembad nu na drie dagen de deuren al weer sluiten.

19:42 -

Je mag thuis nog maximaal 2 gasten vanaf 13 jaar ontvangen. Rond de kerstdagen - 24, 25 en 26 december - geldt dat er maximaal drie gasten vanaf 13 jaar ontvangen mogen worden.

Foto: ANP

19:38 -

Alle binnensporten liggen de komende vijf weken aan banden. Sportscholen moeten dicht en ook zwembaden moeten sluiten. Ook sporthallen gaan dicht. Buiten sporten mag wel, maar niet in groepen, maximaal met twee personen.

19:35 -

Kapperszaken, nagelstudio's en andere contact gerelateerde zaken moeten dichten als ze niet medisch zijn.

19:34 -

Premier Mark Rutte heeft een strenge lockdown afgekondigd voor de komende vijf weken. Alle vormen van onderwijs moeten - net als in maart - weer op afstand. Ook het basisonderwijs. Deze maatregel gaat woensdag 16 december in.

Winkels die geen eerste levensbehoeften verkopen moeten dicht. Bakkers, slagers en supermarkten blijven open.

19:03 - Lockdown bevestigd door Rutte

Premier Rutte heeft bevestigd waar iedereen al bang voor was: Nederland gaat vijf weken in een lockdown.

Foto: screenshot NOS

16:40 - Wachtrij bij drankwinkels

Sommige drankwinkels denken dat ze open mogen blijven tijdens de lockdown. Anderen denken dat ze dicht moeten. Het publiek in Ede neemt geen risico en wil nog even snel inslaan. Een wachtrij voor de deur is het gevolg.

16:24 - Veel aanrijdingen op parkeerplaatsen





16:21 - Rij voor de deur bij coffeeshop

Bij coffeeshop De Walm in Arnhem staat er een rij van zo'n 15 meter met wachtende voor de deur. Iedereen is bang morgen geen wiet meer te kunnen halen en dus wordt er nog snel even gehamsterd.

15:54 - 'Tot volgend jaar' valt al te horen in Nunspeet

Niet alleen in de grote steden is drukte ontstaan, ook in Nunspeet stonden er rijen voor bepaalde winkels. Een ondernemer vertelde aan RTV Nunspeet dat deze periode bizar is: “We sluiten ons nu aan bij de horeca die al een tijd dicht zijn en het nog moeilijker hebben”.

Een aantal ondernemers had gehoopt deze laatste periode van de maand nog wat goed te kunnen maken met de omzet. “Maar dat gaat helaas niet lukken, ik denk dat we ruim in de min eindigen”.

Tenslotte zegt een ondernemer tegen RTV Nunspeet dat gezondheid het belangrijkste is en zegt tenslotte “tot volgend jaar”.

Foto: RTV Nunspeet

15:43 - Winkels tot 22.00 uur open

De gemeente Nijmegen bevestigt dat supermarkten tot 22.00 uur open mogen blijven, zoals dit volgens de winkeltijdenwet mag. Andere winkels moeten om 20.00 uur dicht zijn. De gemeente wil nog niet vooruitlopen op eventuele controles op winkels die vanavond langer open willen blijven voordat de lockdown definitief ingaat.

15:20 - 1152 nieuwe coronabesmettingen in Gelderland

Het RIVM meldde maandag 1152 nieuwe besmettingen met het coronavirus in Gelderland. Zondag waren dat er 1311.

Verder zijn er negen nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en zes nieuwe coronadoden gemeld. In dit artikel zetten we de belangrijkste Gelderse coronacijfers voor je op een rij.

15:07 - Winkels willen maandagavond langer open

Kledingwinkels, kappers en slijterijen. Ze willen maandagavond allemaal langer openblijven om de laatste omzet binnen te schrapen, voordat ze langere tijd dicht moeten. Zo blijft een kapper in Heerde tot 21.00 uur open en een slijterij in Arnhem wil zelfs tot middernacht haar deuren openhouden.

14:39 - Bel niet naar gemeente Tiel met coronavragen: 'Wij weten het ook nog niet'

De gemeente Tiel krijgt veel telefoontjes binnen van mensen met vragen over de nieuwe coronamaatregelen. Via Twitter roept de gemeente haar inwoners op niet te bellen en rustig af te wachten tot de toespraak die premier Rutte maandagavond om 19.00 uur geeft. "Ook wij hebben namelijk nog geen antwoorden", schrijven zij.





14:01 - Ongewone maandagdrukte in Gelderse winkelstraten

Waar winkelstraten doorgaans zijn uitgestorven op de maandagmiddag, is er vandaag veel winkelend publiek op de been in verschillende Gelderse steden. In Arnhem en Apeldoorn staan rijen voor parfum-, sieraden- en brillenzaken.

Een rij voor een sieradenwinkel in het centrum van Apeldoorn. Foto: Omroep Gelderland.

Ook in het centrum van Tiel is het een stuk drukker dan normaal. Verslaggever Ton Arbouw van Omroep Gelderland noemt de drukte in de winkelstraat van zijn woonplaats 'extreem'. Er is inmiddels politie aanwezig in de winkelstraat.

Extreme drukte in het centrum van Tiel voor een maandagmiddag. Foto: Omroep Gelderland

De gemeente Lochem roept inwoners op niet te komen winkelen als dat niet noodzakelijk is.





13:56 - Harde lockdown volgens brancheorganisaie 'rampzalig' voor winkels

Brancheorganisatie Inretail voor non-foodwinkels noemt de strenge lockdown tot 19 januari rampzalig. De organisatie benadrukt dat het de belangrijkste verkoopmaand van het jaar is en winkels met kerstvoorraden zitten. Als ze die niet verkopen, zal dat desastreus voor winkels uitpakken, zegt woordvoerder Paul te Grotenhuis.

Hij reageert op de berichten dat het kabinet vannacht een harde lockdown laat ingaan, waarbij alleen essentiële winkels als supermarkten openblijven.

13:44 - Zuiderburen wachten af, maatregelen daar al vrij streng

Nederland en Duitsland krijgen te maken met veel strengere coronaregels, maar in België is dat niet aan de orde. De belangrijkste reden daarvoor is dat de regels in België al vrij streng zijn: een groot deel van de Belgen mag na 22.00 uur niet meer de straat op, mensen mogen nog maar één persoon thuis ontvangen (dat moet bovendien altijd dezelfde zijn) en alle horeca is dicht.

Die maatregelen, in combinatie met een verlengde herfstvakantie en een wekenlange winkelsluiting, hebben de besmettingscijfers in België flink doen dalen. Toch beginnen de cijfers inmiddels wel weer langzaam te stijgen, vooral in Vlaanderen. Vrijdag wordt er gesproken over eventuele extra maatregelen.

11:54 - Nieuwe coronamaatregelen uitgelekt: harde lockdown tot 19 januari

Het kabinet bereidt een vergaande lockdown voor waarbij bijna alles tot en met 19 januari dicht gaat: van scholen tot niet-essentiële winkels tot musea tot kapsalons tot theaters, melden bronnen in Den Haag aan de NOS.

De maatregelen gaan vannacht om twaalf uur al in, om een run op winkels morgen te voorkomen. Contactberoepen zoals kappers en massagesalons moeten ook stoppen, en mensen moeten zo veel mogelijk thuis blijven. Ook sportscholen gaan dicht.

Scholen moeten vanaf woensdag hun deuren sluiten, en op online onderwijs overstappen. Premier Rutte spreekt het land vanavond om 19.00 uur toe over de vergaande maatregelen.

11:40 - Nijkerk haalt geld op voor Nijkerk met radioshow

Het Glazen Huys in Nijkerk is terug, geheel in coronastijl als Glazen Thuis. Drie jaar nadat er voor het laatst geld werd ingezameld voor het goede doel met een week muziek draaien, is de ploeg van vrijwilligers weer bij elkaar. En ook nu halen ze weer geld op, alleen dit keer niet voor Serious Request van 3FM, maar voor mensen die getroffen zijn door corona in de eigen gemeente.

Het Glazen Thuis is begonnen met de radio-uitzending. Foto: Omroep Gelderland

"Heel veel mensen hebben een vervelend jaar gehad en we voelen de behoefte om iets positiefs te doen", legt Marcelle Warringa van de organisatie uit. "Het geld blijft binnen Nijkerk. Een deel gaat bijvoorbeeld naar de horeca die dit jaar zo zwaar is getroffen. Een deel gaat naar de zorg."

11:09 - Facebookpost Nijmeegse verpleegkundige gaat viral

Een Facebookbericht van de Nijmeegse verpleegkundige Kirsten de Haan gaat viral. De 24-jarge werkt in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Ze schrijft dat 2020 het verschrikkelijkste jaar van haar leven is. "Niet omdat ik zo hard moet werken maar omdat ik dingen heb gezien die een 24-jarige niet zou moeten zien", aldus De Haan. Daarnaast roept ze op tot zorg voor zorgmedewerkers, omdat veel zorgmedewerkers volgens haar mentaal en fysiek opgebrand zijn.

Terwijl anderen zeggen dat 2020 het saaiste jaar ooit was, kan ik je vertellen dat 2020 het meest verschrikkelijke jaar...



09:34 - Rutte geeft om 19.00 uur toespraak vanuit het Torentje

Premier Mark Rutte geeft om 19.00 uur een toespraak vanuit het Torentje. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het is de tweede keer dit jaar dat de minister-president een toespraak over de coronacrisis houdt vanuit het Torentje.

Waarschijnlijk worden nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Het kabinet overlegt maandag over strengere maatregelen, zoals het sluiten van niet-essentiële winkels.

Het aantal coronabesmettingen neemt sinds begin deze maand weer toe. De afgelopen dagen zijn het er weer meer dan 9000 per dag.

08:57 - Winkeliers vrezen sluiting: 'Het is onvermijdelijk'

Geen versoepelingen maar mogelijk nog strengere coronamaatregelen liggen op ons te wachten. In navolging van Duitsland overweegt het kabinet om onder meer alle niet-essentiële winkels te sluiten. Een onvermijdelijke stap, denken ook veel ondernemers, maar er zijn nog veel vragen.

"Wil je zorgen dat mensen niet meer massaal op pad gaan en dat ze thuisblijven, dan krijg je deze maatregelen", zegt Veronique Gallé, voorzitter van ondernemersvereniging City Centrum Arnhem realistisch. Gallé runt zelf een kledingwinkel, waarin ze het normaal gesproken vooral moet hebben van de kerstperiode. Nu dat vermoedelijk wegvalt, zit ze vol vragen. "We zijn, als je het vergelijkt met andere sectoren, natuurlijk wel door het oog van de naald gekropen, maar wat mogen we straks nog wel? Mogen we wel private-shoppen bijvoorbeeld? Bij de horeca kun je nog afhalen, maar wat is er voor ons nog mogelijk straks?"

08:48 - Kerstkaart maakt comeback, extra bezorgers ingezet

Verkopers en makers van kerstkaarten verkopen dit jaar tientallen procenten meer kerstkaarten dan in 2019. Dat meldt de NOS. "In de maand november zagen we al een verdubbeling van de verkoop", zegt Gert van Doorn van Vereniging Wenskaart.

Archieffoto van Kerstdrukte in een brievensorteercentrum van PostNL. Foto: ANP

In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw werden er in Nederland jaarlijks 200 miljoen kerstkaarten verstuurd. Het waren de gloriejaren van de kerstkaart. Sinds het begin van het digitale tijdperk daalde de verkoop van de papieren kerstkaarten echter dramatisch. Zo werden er in 2017 nog maar 85 miljoen stuks verstuurd.

PostNL heeft honderden extra bezorgers klaar staan en brievenbussen worden vaker geleegd. Ook zijn er extra bezorgdagen op de maandagen 21 en 28 december.

07:52 - Zingende juffen maken coronakerstlied

Juffen Maartje en Helène van de Martinusschool in Twello hebben een lied gemaakt over kerst in coronatijd. Ook leerlingen van de basisschool zingen een een stukje mee. Het lied, dat Zoveel Sterren heet, is geschreven op de melodie van het populaire lied Shallow van Lady Gaga en Bradley Cooper.

07:44 - Het belangrijkste nieuws:

Vanaf vandaag zijn de scholen dicht. Dat blijft zo tot tenminste 19 januari.

Action en Wibra zijn weer open of wíllen weer open, maar Hubert Bruls zet daar meteen een streep door. Het kabinet wil ook dat dergelijke winkels gesloten blijven.

Is het jou helemaal duidelijk welke regels gelden voor de winkels tijdens de lockdown? Je kunt het hier teruglezen.

De nieuwe RIVM-cijfers worden in de middag bekend. Het RIVM meldde dinsdag 607 nieuwe besmettingen met het coronavirus in Gelderland. Maandag waren dat er 1150.