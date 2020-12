LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 13 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 13 december

22:04 - Winkeliers haken in op mogelijke sluiting

Meerdere winkeliers in onze provincie laten weten hun openingstijden te verruimen, nu een gedwongen sluiting dreigt. Het kabinet overweegt strengere coronamaatregelen door te voeren, waaronder het sluiten van niet-essentiële winkels. Mogelijk worden de nieuwe maatregelen morgen op een persconferentie bekendgemaakt.

21:05 - Ministerie waarschuwt voor lijst met nepmaatregelen

20:19 - 'Groot deel winkels vrijwel zeker dicht'

Het kabinet broedt op de sluiting van niet-essentiële winkels in de strijd tegen het coronavirus. Dat bevestigen ingewijden tegenover het ANP na berichtgeving in diverse media. Welke vorm de sluiting heeft, welke winkels er precies onder gaan vallen, wanneer de maatregel ingaat en hoe lang die zal duren, wordt nu uitgezocht. Levensmiddelenzaken blijven in ieder geval open.

Het kabinet heeft haast, zo bleek zondag uit het Catshuisberaad. Aanleiding zijn de oplopende besmettingscijfers. Afgesproken is dat een flink aantal ministers maandag weer bijeenkomt voor crisisoverleg. Daarna zal een extra ministerraad besluiten over meerdere opties die op tafel liggen.

Het kan weer gaan om gelegenheden als bioscopen, dierentuinen en zwembaden die in november ook enige tijd de deuren dicht moesten houden. Ook zouden scholen langer dicht kunnen blijven door een verlenging van de kerstvakantie, vooraf of aan het eind. Het kan nog alle kanten op, zeggen ingewijden, die benadrukken dat er nog geen enkel besluit is genomen.

Maandagavond persconferentie?

Waarschijnlijk zullen premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge de verzwaringen maandagavond al in een persconferentie bekendmaken.

Het kabinet kijkt bij afweging voor de extra maatregelen ook naar Duitsland, waar op 16 december een forse lockdown van kracht wordt. Ook daar gaan de meeste winkels dicht. Het kabinet wil ook voorkomen dat Duitsers in Nederland komen shoppen.

19:53 - Met kerst zit de kerk tot de nok vol, maar hoe is dat dit jaar?

Kerken bedenken creatieve oplossing om op kerstavond toch een mis te kunnen houden. Zo heeft de Petrus Canisiuskerk in Nijmegen vier korte vieringen. "In de kerk zijn nieuwe ventilatoren geplaatst. Zo wordt de lucht binnen tien minuten ververst." Pastoor Eduard Kimman is blij met deze oplossing: "We willen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om te komen."

Pastoor Eduard Kimman. Foto: Omroep Gelderland

18:29 - Jongeren rappen met burgemeester over 'pokkejaar'

Geen feestjes, online lessen en geen vuurwerk. Jongeren moeten door corona veel missen dit jaar. Om jongeren in Zevenaar een hart onder de riem te steken heeft burgemeester Van Riswijk een rap gemaakt samen met leerlingen van het Liemers College.

16:37 - Bruls vreest Duitse shoppers

Nederland moet strengere coronamaatregelen nemen in navolging van Duitsland. Dat stelt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls als voorzitter van het Veiligheidsberaad. "Het verschil met Duitsland wordt anders te groot", aldus Bruls.

Foto: ANP

14:41 - Het belangrijkste nieuws:

Het RIVM meldde zondag 1311 nieuwe besmettingen met het coronavirus in Gelderland. Dat zijn er veel meer dan de 905 van zaterdag.

Zondag kwam een deel van het kabinet bijeen in het Catshuis. Mogelijk komen er strengere maatregelen, die maandagavond worden gecommuniceerd op een nieuwe 'coronapersconferentie'.

Een van de maatregelen die wordt genoemd is de sluiting van niet-essentiële winkels.

Bij onze oosterburen is met ingang van woensdag een strengere lockdown van kracht.

14:32 - Flink meer positieve testen in Gelderland, veel minder doden

Het aantal coronabesmettingen in Gelderland is de afgelopen 24 uur flink opgelopen. Het RIVM meldt 1311 nieuwe gevallen, tegen 905 stuks een dag eerder. Slechts twee keer eerder pakte het aantal besmettingen in onze provincie hoger uit. Op 31 oktober werden er 1529 positieve testen gemeld, en op 11 december waren het er 1356.

Het aantal Gelderse coronadoden daalde het afgelopen etmaal wel van tien naar twee. Het aantal opnames in ziekenhuizen ging van drie naar vijf stuks.

Landelijk meldt het RIVM zondag 9924 nieuwe besmettingen en 29 doden.

Foto: ANP

11:45 - Volgt Nederland het Duitse voorbeeld?

11:31 - Gedeeltelijke lockdown geldt al voor Duitsers

In Duitsland was al een gedeeltelijke lockdown van kracht. Omdat het aantal coronabesmettingen fors bleef toenemen, overlegde bondskanselier Angela Merkel vanochtend met de premiers van de deelstaten over aanvullende maatregelen. Over pakweg een uur wordt er meer duidelijk voor de Duitsers.

11:27 - Duitsland staat voor strengere lockdown

Het ziet ernaar uit dat Duitsland inderdaad in een strengere lockdown terechtkomt. Het ging de laatste maanden lange tijd goed met het aantal besmettingen, maar inmiddels lopen de cijfers toch weer op. Het lijkt erop dat veel niet-essentiële winkels de deuren sluiten van 16 december tot 10 januari.

Minister-president Armin Laschet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen geeft om 12.30 uur een persconferentie waarin hij een en ander zal toelichten. De Duitse krant BILD pakt alvast groots uit:

10:58 - Duitsland lijkt zich op te maken voor strengere regels

Hoe gaat Duitsland de aanhoudende verspreiding van het coronavirus bestrijden? Mogelijk zijn er flinke maatregelen in aantocht. In een conceptvoorstel van de Duitse regering, waar persbureau Reuters inzage in heeft gehad, staat dat niet-essentiële winkels sluiten, scholen grotendeels dicht worden gehouden en meer mensen vanuit huis moeten gaan werken. Bondskanselier Angela Merkel houdt zondag spoedoverleg over de coronacrisis met de premiers van deelstaten. Dat overleg begint rond 10.00 uur. Mogelijk gaan de strengere regels woensdag al in, tot en met 10 januari.

Bondskanselier Angela Merkel. Foto: ANP

09:01 - Catshuisberaad aanstaande

Vanmorgen komt een deel van het kabinet bijeen in het Catshuis. Daar wordt gesproken over zwaardere coronamaatregelen, om de verspreiding van het virus in Nederland in te dammen. De uitkomsten van die bijeenkomst worden waarschijnlijk dinsdagavond meegedeeld op een nieuwe coronapersconferentie.

