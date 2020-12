Hier worden straks de eerste mensen gevaccineerd tegen corona

In een leegstaande hal aan de Havenweg gaat het gebeuren en wordt momenteel alles in gereedheid gebracht om gestroomlijnd te kunnen vaccineren. Er is veel personeel nodig, niet alleen bij de GGD Gelderland-Zuid, maar ook op de andere 25 vaccinatiepunten in het land.

Per locatie zijn rond de veertig mensen nodig om alles in goede banen te leiden. Er zijn vooralsnog geen zorgen om een tekort aan mankracht. Er is contact met mbo- en hbo-opleidingen en er wordt begin januari gestart met het trainen van studenten.

In deze hal worden straks de eerste zorgmedewerkers inge├źnt. Foto: Omroep Gelderland

Zorgmedewerkers van zorggroep Atlant behoren tot de groep die als eersten gevaccineerd kunnen worden. Volgens Myrka Baalman, projectleider vaccinaties, is hun belangrijkste uitdaging vooral om de vaccinatiebereidheid te vergroten.

"Je hoort bij ons wisselende geluiden onder het personeel. Er zijn mensen die al meteen 'nee' zeggen, maar dat zeggen ze dan überhaupt tegen alle vaccinaties. Of er zijn mensen die volop 'ja' zeggen, omdat ze het hun morele plicht vinden en dit eindelijk licht aan het einde van de tunnel betekent", vertelt ze.

Wisselende geluiden onder personeel

De projectleider staat voor een lastige taak, want wat doe je als medewerkers zich niet willen laten vaccineren? "Daar denken we zeker over na. Wat als cliënten niet verzorgd willen worden door iemand die zich niet heeft laten vaccineren? Of collega's onderling, hoe open ben je erover?", het zijn allemaal vragen waar Baalman nog geen antwoord op heeft.

"We leggen in elk geval niets vast, het vaccin is vrijwillig, maar we stimuleren wel dat er over gesproken wordt." Toch is het volgens haar onwaarschijnlijk dat een cliënt straks kan kiezen door wie hij wordt verzorgd. "Het zal erop neer komen dat we nog langer toch met beschermingsmiddelen moeten werken, ook om dit gesprek te kunnen blijven voeren."

'Het worden pittige gesprekken'

Naast de vaccinatie van de eigen medewerkers zijn ze bij Atlant ook al bezig met de voorbereidingen voor het vaccineren van de bewoners, die na het zorgpersoneel aan de beurt zijn. De verwachting is dat dit ook in januari gaat lopen. "Zij krijgen waarschijnlijk het Moderna-vaccin. Dat moet je bij -20 graden bewaren, maar die koelkasten hebben wij", zegt Baalman.

De bewoners kunnen daarom binnenshuis worden geprikt en hoeven daarvoor niet naar de GGD. Ook bij cliënten is het natuurlijk de vraag of mensen wel of niet ingeënt willen worden. "Dat zullen pittige gesprekken worden bij sommige mensen, net zoals er nu al pittige gesprekken plaatsvinden over de maatregelen die genomen zijn."

