LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 12 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zaterdag 12 december

22:58 - Politie beëindigt illegaal feest op verborgen plek

De politie heeft zaterdagavond een illegaal feest boven de A50 in de buurt van Heerde beëindigd. De feestgangers verzamelden zich in een tunnelbuis van een viaduct over de snelweg, meldt de politie.

Foto: ANP (ter illustratie)

20:52 - Rijen auto's nemen afscheid van door corona getroffen burgemeester

Inwoners van de gemeente namen zaterdagochtend massaal afscheid van oud-burgemeester Koops. Zij werd in april getroffen door corona, en is nog altijd niet fit genoeg om haar werk uit te kunnen voeren. En dus werd het een bijzonder afscheid vandaag, geheel coronaproof.

Oud-burgemeester Koops van Heerde. Foto: Omroep Gelderland

15:00 - Het belangrijkste nieuws:

Het RIVM meldde zaterdag 904 nieuwe besmettingen met het coronavirus in Gelderland. Dat zijn er minder dan vrijdag (1358).

Toch blijft de situatie erg zorgwekkend. Zondag komt een deel van het kabinet bijeen in het Catshuis.

Mogelijk worden dan strengere maatregelen afgesproken, die dinsdagavond worden gecommuniceerd op een nieuwe 'coronapersconferentie'.

De politie beëindigde zaterdagavond een illegaal feest op een verborgen plek boven de A50.

14:57 - Aantal coronabesmettingen zakt: 904 nieuwe positieve tests in Gelderland

Het aantal coronabesmettingen in onze provincie is gedaald ten opzichte van vrijdag. Het RIVM deelt mee dat er 904 positieve tests zijn geweest, tegenover 1355 een dag eerder. Er zijn drie nieuwe ziekenhuisopnames geweest en er waren zes nieuwe overlijdensgevallen te betreuren.

In heel Nederland werden tussen vrijdagavond en zaterdagochtend in totaal 9182 positieve tests gemeld bij het RIVM. Het is het hoogste getal sinds eind oktober, de eerste dagen na de piek van de tweede golf. Afgelopen vrijdag waren het er 8894 en op donderdag was er sprake van 8800 bevestigde besmettingen.

Het aantal sterfgevallen in Nederland nam toe met 53.

12:26 - Apeldoorn gaat drukte in winkelgebied tegen

11:08 - Aantal besmettingen loopt op, ook hier

De laatste dagen loopt het aantal coronabesmettingen in Nederland in rap tempo op. In Gelderland zien we ook een stijgende lijn.

7 december: 826

8 december: 648

9 december: 768

10 december: 1.167

11 december: 1.358

Kijk voor een uitgebreider overzicht van de coronacijfers in dit artikel. Morgen moet blijken of er aanvullende, strengere maatregelen aan zitten te komen.

11:04 - Strengere maatregelen zijn nodig om de verspreiding van het coronavirus in te dammen

11:03 - Nieuwe demonstratie Nunspeet blijft uit

De groep demonstranten die deze zaterdag opnieuw wilde protesteren in Nunspeet, blijft thuis. Initiatiefnemer Eldor van Feggelen laat weten dat ze de ondernemers in Nunspeet niet in de weg willen zitten.

11:00 - Speciaal Catshuisberaad over stijgend aantal coronabesmettingen

Een groot deel van het kabinet komt zondag voor een extra corona-overleg bijeen in het Catshuis, meldt het ANP zaterdag. Aanleiding is het stijgende aantal besmettingen met het coronavirus de afgelopen week.

Bij het overleg zullen de meest bij de coronacrisis betrokken bewindspersonen aanwezig zijn. Deskundigen, onder wie RIVM-directeur Jaap van Dissel, praten hen in de ochtenduren bij. Mogelijk worden strengere maatregelen besproken om de verspreiding in te kunnen dammen.

Premier Mark Rutte arriveert bij het Catshuis. Foto: ANP