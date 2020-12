'Niet meer onder het prikkeldraad door', Heteren heeft eindelijk een recreatiegebied

"Het is absoluut een succes. We hoeven niet meer onder het prikkeldraad door om tussen de koeienpoep aan de plas te liggen", zegt initiatiefnemer Marinus van der Linde.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De uiterwaarden aan de voet van het dorp zijn nu ingericht zoals de inwoners dat willen. Samen met de gemeente en het zandwinbedrijf kwamen de plannen voor een gebied met wandelpaden en strandje tot leven.

Van der Linde: "We hebben als dorpsraad onze wens aan de gemeente en aan de ontwikkelaar voorgelegd. Als je iets wilt in het algemeen belang is met goede voorbereiding veel mogelijk."

Wat overgehouden aan de overlast

De inwoners zijn erg te spreken over de manier waarop het bedrijf haar verantwoordelijkheid nam. "Hoewel we overlast hebben gehad, konden we met onze klachten bij hen terecht."

Ook wisten de inwoners dat ze uiteindelijk zelf wat zouden overhouden aan het grote zandwinproject. "In het gebied lopen nu schooleksters en steltlopers. Mens en natuur is niet langer gescheiden."

Spannend vertrek van de zandzuiger

Omwonende Cecile de Boer kwam in de vroege ochtend de zandzuiger uitzwaaien bij de sluis in Driel, waar het gevaarte maar nét doorheen paste.

De Boer is blij dat de werkzaamheden zijn afgerond. "We hebben vier jaar dit enorme gevaarte in de voortuin gehad, in de plas. Soms lag je in je bed te trillen. Maar we zijn ook ontzettend blij en dankbaar dat het zo mooi is geworden", spreekt zij namens de betrokken partijen bij het project.

Met het vertrek van de grote zandzuiger is het recreatiegebied af. Een kleinere zandzuiger zal de komende vier jaar nog zand winnen op het water.