De Zingende Juffen: Maartje en Hélène maken een kersthit

'Laten we samen het kerstfeest vieren', dat is de kern van Zoveel Sterren. Zingende Juffen Hélène en Maartje van de Martinusschool in Twello begonnen begin dit jaar met het schrijven van liedjes. "Dat zijn we eigenlijk vanwege corona gaan doen", legt juf Hélène ten Broeke uit. "Eerst maakten we één nummer, maar dat sloeg zo goed aan dat we er gelijk meer zijn gaan maken."

Zo volgden onder meer een zomerhit en een rap. In elk liedje zit bovendien een boodschap, zoals dat de juffen aan de leerlingen denken. "Maar bovenal moet het ook leuk zijn", legt juf Maartje Borgonjen uit. "Kinderen vinden het echt heel leuk. Ze dansen en zingen graag mee met de muziek."

Audities doen

De juffen maakten bij de laatste paar liedjes ook een echte videoclip, die ze op hun YouTube-kanaal plaatsen. Ook daarin zijn kinderen van de basisschool meegenomen, met een speciale reden. Juf Maartje: "We hebben audities gedaan om te kijken welke kinderen mee konden doen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat ze mooi kunnen zingen", lacht ze.

"De kinderen die uiteindelijk doorgaan, kunnen op een andere manier hun talent laten zien. Want wie niet goed is in rekenen of taal, maar wel heel mooi kan zingen, kan dat mooi op deze manier laten zien."

