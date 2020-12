Postbode Jaime: 'Stuur massaal kaartjes met kerst'

Zo vlak voor de feestdagen heeft postbode Jaime Lebbink uit Borculo het druk. Met tassen vol kaarten fietst hij door de regio om ze overal te bezorgen. Vooral in zijn woonplaats Borculo. Maar Jaime wil nog meer werk. Hij roept juist in deze tijd op elkaar extra veel kaarten te sturen.

We ontmoeten Jaime bij het depot van SB Post in Noordijk bij Neede. "Voor vandaag is de dagpost weer weg. We hadden nog wat post liggen van afgelopen weekend", vertelt Jaime. "Dus even de schouders eronder en die hebben we netjes bezorgd. We hebben alles netjes rondgebracht."

Sinds drie jaar is hij postbode. "De vrijheid is mooi", zegt hij. "Het weer zit soms mee en soms tegen. Maar je komt veel mensen tegen. Dan maak ik af en toe een praatje. Maar de post moet ook gewoon bezorgd worden", lacht Jaime. "Zo langzaamaan ben ik een bekende postbode in Borculo.

Nu roept hij voor kerst op zoveel mogelijk kerstkaarten te sturen. "Laten we de schouders eronder zetten", zegt hij. Dat we elkaar een kaartje of een appje sturen. Bijvoorbeeld naar mensen die het nodig hebben, naar het verzorgingshuis of ondernemers die het moeilijk hebben."

En als iedereen dat gaat doen, gaat Jaime het wel druk krijgen de komende dagen. "Maar dat doe ik graag", zegt hij.

