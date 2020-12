Bewoners de Horst schrijven open brief over verkoop van de plaatselijke kerk

Onlangs maakte het parochiebestuur Cosmas en Damianus bekend dat de parochiekerk op de Horst, na jarenlange leegstand is verkocht. Deze mededeling leverde veel commotie op waarbij zelfs de politie op moest treden. Namens de inwoners van de Horst is nu een open brief opgesteld. Deze brief is hieronder te lezen.

Open brief

van: Werkgroep Hart van De Horst, Wijkraad Samen op De Horst, Stichting tot Exploitatie Parochiehuis de Horst

aan: Parochiebestuur H.H. Cosmas en Damianus, Gemeente Berg en Dal, Bisdom ‘s‐Hertogenbosch, Hofmans Vastgoed, Spierings Medische Techniek B.V.

Groesbeek, 21 december 2020

De Horstenaren hebben zich in een petitie uitgesproken en ons opgeroepen te streven naar behoud van de kerk voor de gemeenschap van de Horst en het realiseren van een maatschappelijke functie van dorpshuis in het kerkgebouw. Het behoud van de kerk als dorpshuis en Hart van de Horst is een belangrijk onderdeel van de Dorpsagenda die recentelijk aan de gemeente is aangeboden.

Wij hebben met ontsteltenis kennis genomen van de recente ontwikkelingen. Dat een gebedshuis onderwerp is van een juridisch getouwtrek is voor ons onbegrijpelijk. Wij doen een dringend appèl aan alle betrokken om ervoor te zorgen dat de kapel weer open gaat en dat het luiden van de kerkklokken niet in gevaar komt.

Wij willen benadrukken dat de dorpsgemeenschap financieel goed in staat is de kerk aan te kopen en dat we goede kansen zien voor een duurzame en maatschappelijke exploitatie van het kerkgebouw.

Het is onze dringende wens dat betrokken partijen de gemeenschap van De Horst op korte termijn duidelijkheid geven over de situatie.

Het lijkt er echter op dat de koop al officieel gesloten is, dus het is onduidelijk of deze brief nog iets zal veranderen aan de situatie.