Gorsselse Annemoon (17) in de race voor beste mountainbikester van het jaar

Als meisje van acht stapt ze voor het eerst op de fiets om toertochtjes te rijden met haar vader. Ze vindt het leuk, maar van wedstrijden rijden moet ze dan nog niks hebben. Totdat haar oom haar uitdaagt met een deal: vijf wedstrijden proberen te rijden in ruil voor honderd euro.

Bibberend aan de start

"Ik stond bibberend aan de start, maar het ging eigenlijk veel beter dan verwacht", lacht de MTB'ster. Van zenuwen is tijdens de race geen sprake meer, als eerste komt ze over de finish. "Toen ben ik eigenlijk nooit meer gestopt met fietsen."

Bij haar allereerste mountainbikewedstrijd was Annemoon meteen succesvol. Foto: Privéarchief

Nederlands kampioen

Vier keer schrijft ze vervolgens bij de jeugd de nationale titel op haar naam. Ook bij het veldrijden weet ze een keer Nederlands kampioen te worden. Dit seizoen wilde ze ook wat laten zien, maar door corona vielen veel wedstrijden in het water. "Het is omschakelen en omgaan met tegenslagen, dat heb ik wel geleerd dit jaar."

De 17-jarige uit Gorssel fietst sinds begin dit jaar bij het TalentNED offroad cycling team, een opleidingsteam voor jong talent. "We trainen twee keer per dag, maar niet alleen op de mountainbike hoor. We doen ook krachttraining en zitten regelmatig op de racefiets."

Mannensport? 'Absoluut niet!'

Met haar ploeg woont de Gelderse momenteel in Limburg. Eenmaal thuis bij haar ouders gaat ze graag weer met haar vader de bossen in. "Gister hebben we nog 75 kilometer samen gefietst, je hebt hier prachtige nieuwe routes bij Eefde, Lochem en Gorssel."

Hoewel ze menigeen van het andere geslacht inmiddels te snel af is, hoort ze nog vaak dat mountainbiken een mannensport is. "Daar ben ik het niet mee eens. Bij mijn fietsclub ETP in Zutphen rijden ook steeds meer meisjes rond. Dat vind ik supertof, want het is geen jongenssport, absoluut niet."

Toekomst

Dat de Gorsselse genomineerd is voor beste mountainbikester van het jaar, een verkiezing van het race & mountainbike magazine, vindt ze een eer. "Ja supermooi, echt een eer om in dat rijtje te staan." Op 30 december wordt de uitslag bekend, al ligt het fietstalent daar niet wakker van.

"Ik weet dat er hele goede dames tussen staan, iedereen verdient het." Plezier houden in de sport en lekker fietsen vindt de 17-jarige momenteel belangrijker. Op het NK, EK en WK hoopt ze dat volgend jaar te kunnen doen. En voor in de toekomst: "De Olympische Spelen zou leuk zijn."