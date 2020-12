Ton bedenkt app voor mensen met dementie: 'Voor mijn vrouw komt het te laat'

Ton (52) zag zijn vrouw van dichtbij veranderen en hoe pijnlijk het ook werd, het inspireerde hem om er iets positiefs uit te halen. Hij ontwikkelde samen met de 25-jarige Tim van Santen een app die mensen met een vorm van dementie, en hun naasten, kwaliteit van leven terug moeten geven.

"Als er ook maar één persoon mee geholpen is, dan heeft het al waarde gehad", zegt Ton over de app TimeSteps. "Een cadeautje voor kerst, zo moet je het eigenlijk zien." Toch is het meer dan dat, want één op de drie vrouwen en één op de zeven mannen krijgen in hun leven te maken met een vorm van dementie.

Rouwproces

Alzheimer is verreweg de bekendste variant. Het ziekteverloop sloeg bij zowel Hester als Ton diepe wonden. Hester herkent niemand meer, ze woont in een verpleeghuis en is zich niet meer bewust van haar eigen ziekte. "Het is een rouwproces. Ik heb al afscheid van haar moeten nemen, terwijl ze niet is overleden", zegt Ton daarover.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder

Kwaliteit winnen

Zeker in de periode na de diagnose wist Hester precies wat ze mankeerde. Ze wist toen ook dat ze niet oud zal worden en ze had al moeite met klokkijken. "Het begint bij veel mensen met concentratie-en geheugenproblemen en een gebrek aan tijdsbesef", zegt Ton daarover. Juist in die eerste jaren na de diagnose is er volgens Ton veel aan kwaliteit van leven te winnen. "Dat heeft me wel aan het denken gezet. En niet lang geleden heb ik er echt werk van gemaakt. Ik was verbaasd over het feit dat er niet al zoiets bestond."

Zelfredzamer door de app

"Het scheelt al zo veel als mensen op hun telefoon kunnen kijken, dat ze niet 15.15 uur zien staan, of een klokje, maar dat er gewoon 'Woensdag Middag, kwart over drie' staat en dat ze die tekst ook kunnen laten uitspreken", beschrijft Ton een van de functionaliteiten van de app. In de nabije toekomst moet er ook een agenda aan worden gekoppeld, kun je activiteiten plannen, helpt de app met navigeren en kan er ook een digitale koppeling komen met de mantelzorger. "Dat maakt mensen zoveel zelfredzamer en waardoor je meer kunt genieten van de momenten die je nog met elkaar hebt.'

Ton's vrouw is inmiddels al in een dusdanig vergevorderd stadium van de ziekte, dat de app voor haar te laat komt. "Maar ik weet zeker dat ze dit geweldig vindt. Ik heb het er ook wel met haar over als ik bij haar langs ga, maar ze krijgt dat gewoon niet meer echt mee", weet Ton. "Ze heeft dertig jaar lang gezorgd voor mensen met een verstandelijke, en veelal, ook lichamelijke beperking. Dat haar ziekte er nu voor zorgt dat we andere mensen die het zelfde (gaan) overkomen, kunnen helpen, is iets wat ze heel mooi zal vinden."

'Ziekte van mijn vrouw niet meer volledig zinloos'

Inmiddels is Ton met investeerders, zorgverzekeringen en gemeentes in gesprek om zijn app verder te ontwikkelen en aan de man te brengen. Hij heeft er zelfs zijn baan voor opgezegd. "Ik had een goede baan, maar ik zie dit nu als mijn missie, iets waar ik andere mensen mee kan helpen, tot ver in de toekomst, zodat de ziekte van mijn vrouw niet meer volledig zinloos is."