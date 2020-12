Overleden aan corona | Nooit meer kerst met Walter

Corona verscheurt dit jaar gezinnen en families. Rond 1200 Gelderlanders zijn tot nu toe, voor zover bekend, aan het virus overleden. Een veelvoud werd ziek. Over enkele weken begint het vaccinatieprogramma en gloort er hoop. Hoop die helaas voor velen te laat komt. In een drieluik staan we stil bij Gelderlanders die een dierbare verloren aan het virus of van wie wordt aangenomen dat ze aan covid-19 zijn overleden. Vandaag het slot: Genevieve Gaspersz uit Nijmegen.

De Nijmeegse familie Gaspersz vierde voor het eerst kerstmis zonder hun geliefde Walter. Hij werd 66 en stierf op 30 maart. "Het waren zware dagen, want kerstmis was alles voor mijn vader", zegt zijn dochter van 41, Genevieve.

2020 werd een tragisch jaar, zegt ze. "Mijn stiefmoeder Nicole zou haar vijftigste verjaardag vieren en zij en mijn vader zouden dit jaar 25 jaar getrouwd zijn. Ze zouden een groot feest geven."

Genevieves gedachten gaan terug naar zes jaar geleden. "Mijn vader kwam toen met een longaandoening in het ziekenhuis terecht. Van het CWZ ging hij naar het Radboudumc. Hij had net zijn zusje begraven. In het ziekenhuis kreeg hij een hartstilstand, maar hij redde het."

Beducht voor het virus

Walter Gaspersz revalideerde. Hij kwam er weer bovenop. Hij, zijn vrouw Nicole en hun thuiswonende kinderen, halfbroer en halfzus van Genevieve, waren beducht voor het coronavirus. "Nicole werkt op de longafdeling in het ziekenhuis. Ze mocht absoluut niet ziek worden. In plaats daarvan werd mijn vader ziek en moest hij opgenomen worden."

Genevieve kreeg een belletje van Walter vanuit het ziekenhuis. "Hij voelde zich best goed. Maar hij vertelde ook dat hij corona had. Ik vroeg aan hem of hij wilde proberen het een beetje rustig aan te doen."

Beetje boos: 'Hoezo, jij komt hier gewoon uit'

Een dag later sloeg bij de Nijmeegse de schrik om het hart. "Hij stuurde een bericht dat hij zich ziek voelde. En toen ik later hoorde dat hij zijn kleinzoon (Genevieves zoon van 19, red.) graag nog wilde zien, werd ik zelfs een beetje boos op hem. Hoezo, dacht ik. Jij komt hier gewoon uit!"

Hartstilstand

Het liep anders. Walter Gaspersz kreeg een hartstilstand nog voor hij in slaap zou worden gebracht. "Ik was boodschappen aan het doen en mijn broertje belde me. Ik heb alles uit mijn handen laten vallen en ben naar het ziekenhuis geracet. Ik ben blij dat ik nog lang aan zijn bed heb mogen zitten, met mondmasker en handschoenen. "

In onze cultuur is verzorging van overleden familie erg belangrijk

Voor de achterblijvers volgden loodzware en verdrietige dagen. "We zijn een Molukse familie. In onze cultuur is het erg belangrijk dat we onze overleden familieleden zelf mogen verzorgen. Maar dat mocht niet vanwege het virus, dat ellendige virus."

De uitvaart mocht fysiek maar door dertig mensen worden bijgewoond. Gaspersz' dochter: "Het moment dat zijn kist dichtging, was heel confronterend. Het laatste moment dat je iemand ziet. Er hebben gelukkig honderden mensen meegekeken via een beeldscherm, dat heeft me wel heel goed gedaan."

Kerst was alles voor Walter

Het kerstfeest was alles voor Walter Gaspersz, vertelt zijn dochter. "We zijn een hechte familie. Samen eten, samen drinken, samen genieten van muziek. Hij belde altijd op kerstavond de familie op om iedereen een fijn kerstfeest te wensen. Anderen bellen met oud en nieuw deed hij ook altijd. Ik heb me voorgenomen dit nu van hem over te nemen."

Genevieve en haar vader hielden altijd een wedstrijd wie als eerste de kerstboom had staan. Die wedstrijd is voor altijd gespeeld.

Walter Gaspersz kreeg een kerstboom op zijn graf.

