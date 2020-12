Hoe corona het weer in 2020 beïnvloedde

Door de coronapandemie krijgt 2020 ongetwijfeld een prominente plek in veel geschiedenisboeken. Het weerjaar 2020 zal om diezelfde reden de weerboeken in gaan, want corona bleek zelfs van invloed op het weer in ons land.

De maatregelen om het virus in te dammen zorgden er met name in het voorjaar voor dat er nauwelijks werd gevlogen, vertelt weervrouw Grieta Spannenburg. Daardoor ontbraken de vliegtuigstrepen en dat bleek van invloed op het weer.

'Een zeventje'

Spannenburg geeft het weerjaar 2020 een mager zeventje. De weervrouw miste bijvoorbeeld een aantal winterse dagen. Hoewel er in 2020 geen echt pak sneeuw viel, lag er op één plek in onze provincie net genoeg om een sneeuwpop te maken.

Voldoende regen, toch te droog

Qua hoeveelheid neerslag was het jaar 2020 een gemiddeld jaar, vertelt de weervrouw tegen BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink. Toch was het ook dit jaar net als voorgaande jaren een periode veel te droog. Dat zorgde voor problemen voor agrariërs en in de natuur. In het najaar werden die tekorten aangevuld. Daarbij merkt de weervrouw op dat er plaatselijke verschillen zijn.

Zeldzame heidebeek stroomde in 2020

Begin 2020 deed zich een zeldzaam tafereel voor in het nationale park De Hoge Veluwe. Door een grote hoeveelheid neerslag ging toen de enige heidebeek in ons land stromen. Het leverde mooie beelden en een enthousiaste boswachter op.

