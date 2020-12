Eigenaar Chickfriend over fipronilcrisis: 'We hebben weinig te verbergen'

Maandag begon de rechtbankzaak tegen de eigenaren en medewerkers van Chickfriend in Zwolle. De advocaat van de andere eigenaar uit Nederhemert verwacht dat er géén celstraf zal worden opgelegd.

De Barnevelder liep met kruk voorzichtig de rechtszaal binnen, omdat hij net een operatie aan zijn knie achter de rug heeft. Hij, zijn vrouw en zijn compagnon uit Nederhemert zijn verdachten in de zaak. De advocaat van de Barnevelders zit in quarantaine vanwege het nieuwe coronavirus en was er via een online verbinding bij aanwezig.

In 2017 kwam aan het licht dat het verboden middel fipronil via een mengsel niet alléén in honderden kippenstallen terecht was gekomen maar ook in de kippen, eieren en mest werd aangetroffen. Pluimveehouders huurden het bedrijf Chickfriend in voor een bloedluisbehandeling . Uiteindelijk werden na de ontdekking van fipronil, kippen en eieren vernietigd. Tot zover bekend is niemand ziek geworden van fipronileieren.

"Ik verwacht géén celstraffen"

De voormalig eigenaar van Chickfriend uit Nederhemert was er maandag niet bij, omdat het ging om een voorbereidende zitting in de rechtbank in Zwolle. Advocaat Wouter Hendrickx van de eigenaar uit Nederhemert was wel aanwezig. Hij verwacht dat justitie geen celstraffen eist.

De verdediging wil een deskundige oproepen die uitlegt dat 'het restantje fipronil in eieren' niet schadelijk was. "Het is geen gevaar geweest voor de volksgezondheid. Daarom denk ik dat mijn cliënt geen celstraf wordt opgelegd, anders zullen we uiteraard in hoger beroep gaan," aldus Hendrickx.

"Ik hoop dat wij alles mogen vertellen"

De eigenaar uit Barneveld nam zelf ook het woord: "Ik wil heel wat kwijt, maar daar is nu het moment niet voor. Ik hoop dat wij alles mogen vertellen." In maart dan wordt de rechtszaak verder inhoudelijk behandeld.

Het Openbaar Ministerie verwijt de twee bestuurders van Chickfriend en Chickclean dat ze onder meer het middel Dega-16, bevattende de werkzame stof Fipronil hebben toegepast in pluimveebedrijven. Fipronil is een middel dat niet is toegestaan.

Schadelijke stof fipronil zou volgens OM zijn verzwegen

Justitie verwijt hen de volksgezondheid in gevaar te hebben gebracht door opzettelijke de chemische stof fipronil te gebruiken bij pluimveebedrijven in Nederland. Officier van Justitie: "In de periode 2015 tot 2018 zou het bedrijf Chickfriend verboden bestrijdingsmiddelen hebben verkocht, terwijl ze wisten van de schadelijke stof fipronil voor mens, dier en bodem."

Daarnaast worden ze verdacht van het in het bezit hebben van verschillende illegale bestrijdingsmiddelen. De vrouwelijke verdachte uit Barneveld, wordt enkel verdacht van het bezit van verboden bestrijdingsmiddelen.

Fraude ondermijnt het vertrouwen in de voedselveiligheid

Volgens justitie rust er een maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven die producten leveren voor de voedselketen om je aan regels en voorschriften te houden. De regels zijn er om de voedselveiligheid te borgen. Fraude ondermijnt in de ogen van het OM het vertrouwen in de voedselveiligheid.

Op 10 en 11 maart dan zal de rechtbank inhoudelijk de zaak verder behandelen.

