Pakketpunten sluiten hun deuren, ondanks topdrukte

Volgens boekwinkel-eigenaar Coos Willemsen uit Velp is de vergoeding wat PostNL biedt 'niet toereikend om de boel draaiende te houden'. Hij vervolgt: "We staan hier met zijn vieren in de winkel dus met dat bedrag gaat dat niet echt lukken."

Het liefst had hij de pakketservice blijven aanbieden. "Het beste zou zijn als de overheid de postkantoren een ontheffing zou geven, zodat we ook de rest van onze spullen kunnen blijven verkopen." Maar boos op PostNL is hij niet. "Voor niemand is dit leuk, maar iedereen neemt hierin zijn eigen beslissing."

'Niet altijd begrip'

Daarnaast moet Willemsen veel mensen teleurstellen die in de winkel toch nog een boek of een kaart willen kopen. De winkel mag namelijk alleen openblijven als pakketpunt en de verkoop van postzegels. "Mensen hebben daar niet altijd begrip voor, dat leidt tot irritaties en dus ook frustraties bij ons. Ook daarom hebben we gezegd dat we gaan sluiten."

Vandaag houdt Willemsen zijn winkel nog open om PostNL de kans te bieden de pakketten elders onder te brengen. "Die pakketpunten zijn er nog wel in de omgeving, maar wel iets verder weg."