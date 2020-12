Placemats tegen eenzaamheid zijn doorslaand succes

"Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel." Deze woorden van Koning Willem-Alexander inspireerde Maarten om iets bijzonders met zijn bedrijf te doen in deze crisistijd. Met zijn bedrijf maakt hij gepersonaliseerde placemats. "Mensen kunnen via onze site hun eigen placemat maken met foto's en een persoonlijke tekst. Deze worden dan gestuurd naar de zorginstelling die bij ons is aangemeld."

Maarten Weemen in de uitzending van Kerst Vier je samen over de placemats.

Familiebedrijf maakt 15.000 gratis persoonlijke placemats tegen eenzaamheid. Foto: Omroep Gelderland

Platgebeld

De placemats zijn gewild. "In het begin, toen de verzorgingshuizen volledig op slot zaten, kregen we zo'n driehonderd aanvragen per dag binnen en werden we platgebeld", laat Maarten weten.

De mensen voor wie de placemats zijn bedoeld, zijn erg dankbaar: "We hebben hele mooie reacties al mogen ontvangen van mensen die heel trots een placemat aan anderen hebben laten zien. Er zijn zelfs mensen die de placemats te mooi vinden om ervan te eten", laat Maarten weten in de uitzending van Kerst Vier Je Samen.

Eerder dit jaar maakte Gelderland Helpt de volgende reportage.

Inmiddels heeft het bedrijf 15.000 placemats gemaakt. In eerste instantie zou de actie tot het einde van het jaar lopen, maar ze hebben nu de periode verlengd. "We willen nog meer mensen blij maken en gaan voorlopig nog door", laat Maarten in de uitzending van Kerst Vier Je Samen weten.