Brandweerman Ron en zijn collega's waren in tranen na flatdrama

"Twee mensen hadden nog een ademhaling, twee mensen niet." Brandweerman Daniëls vertelt het rustig. Maar aan de manier waarop hij af en toe een pauze laat vallen, valt af te lezen dat de situatie hem nog diep raakt. Hij was aanwezig bij de brand in een flat aan het Arnhemse Gelderseplein die het leven kostte van twee personen, een vader en een zoon. Moeder en een dochter overleefden het drama, maar hielden er verwondingen aan over. Het zijn momenten die hij nu 'een plekje heeft kunnen geven'. Maar als wij met hem praten gaat 'dat laatje wel weer open'.

Brandweerman Ron Daniels. Foto: Omroep Gelderland

Overal branden in de stad

Het mag misschien vreemd klinken, maar aanvankelijk leek de brand in de flat niet heel opmerkelijk. Tijdens oudjaarsnacht doen zich overal in een stad als Arnhem branden voor. Omdat mensen iets bewust hebben aangestoken, maar ook doordat vuurwerk is blijven branden.

Ron Daniëls zit als bevelvoerder in de tweede brandweerwagen die naar het Gelderseplein rijdt. Eenmaal aangekomen hebben de mannen van de eerste wagen de brand al zo goed als geblust. Ze zien nog wel grote rookpluimen, die langs het gebouw heen trekken. Daniëls ziet ook de vermolmde fietsen en scooters voor de deur. Hij en zijn collega's proberen - zo goed als dat gaat - de bewoners te informeren dat het voor hen het beste is als ze op hun etage blijven. Daar zijn ze immers veilig.

Ondertussen proberen collega's de omgebogen dubbele liftdeur open te krijgen, daar waar de brand heel hevig heeft gewoed. "Die hal was helemaal zwart geblakerd. Van de banken, waar de brand is ontstaan, zag ik niets terug."

De brandweer gaat de zwartgeblakerde entree binnen. Foto: Persbureau Heitink Foto: Foto: Persbureau Heitink

'Meteen meer ambulances laten komen'

Opeens komt een man met een rode jas door het pikzwarte trappenhuis naar beneden gerend. Hij zegt dat er mensen in de lift zitten. Daniëls' collega's zijn op dat moment al op de derde verdieping en trekken de lift open. Ze ontdekken een gezin, een vader, een moeder, een zoon en een dochter.

Daniëls ziet hoe één van de brandweermannen met het dochtertje naar beneden komt. Ze ademt nog. Even later gaat in de hoogwerker de rest van het gezin mee. "Dat was het moment dat de sfeer totaal omsloeg. Het werd echt heftig, we moesten vechten voor het leven van die mensen. We hebben meteen meer ambulances laten komen."

Ron Daniëls krijgt de verzorging van de moeder op zich. Ze is bewusteloos. Later zou de vrouw de indruk hebben gehad dat de brandweerman haar had gereanimeerd, maar dat is niet het geval. "Ik had in zekere zin weinig te doen en keek om me heen. Ook de vader en de zoon arriveerden via de hoogwerker. Dat moment vergeet ik nooit."

De flat in de bewuste nacht. Foto: Foto: Persbureau Heitink

Tranen vallen na gitzwarte ervaring

Hulpverleners doen hun uiterste best en vertrekken met de slachtoffers, die in de gearriveerde ambulances worden neergelegd. Ron Daniëls rijdt in de brandweerwagen terug naar de kazerne, met collega's die zich hardop afvragen wat er nou precies is gebeurd en hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Later die avond zal hij horen dat de vader en het zoontje zijn gestorven. Het blijkt een gitzwarte nacht te zijn geworden. "Toen zijn er wel wat tranen gevallen ja."

Ron Daniëls op de kazerne. Foto: Omroep Gelderland

Moeder en dochter op bezoek op de kazerne

De brandweerman zal vervolgens het incident van zich afschrijven. Een stuk dat tot op de dag van vandaag in zijn la is blijven liggen. Het leidde misschien niet tot een publicatie, maar het heeft hem wel geholpen bij zijn verwerking.

Ook sprak Daniëls de moeder en dochter, die op de kazerne op bezoek kwamen. "Het was een moeilijk gesprek, vertelt hij. Moeder had het zichtbaar zwaar. "Dit gezin zal nooit meer oudjaar in deze samenstelling kunnen hebben."

Een opbeurende noot kwam desondanks die middag van de dochter. "Ze had het zo naar haar zin hier op de kazerne dat ze zei: 'Mam, gaan we snel nog een keertje naar de brandweer?'"

