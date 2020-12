Overleden aan corona | 'Had ik mijn moeder maar opgehaald'

Corona verscheurt dit jaar gezinnen en families. Rond 1200 Gelderlanders zijn tot nu toe, voor zover bekend, aan het virus overleden. Een veelvoud werd ziek. Over enkele weken begint het vaccinatieprogramma en gloort er hoop. Hoop die helaas voor velen te laat komt. In een drieluik staan we stil bij Gelderlanders die een dierbare verloren aan het virus of van wie wordt aangenomen dat ze aan covid-19 zijn overleden. Vandaag deel 2: Petra Borsboom uit Winterswijk.

De moeder van Petra Borsboom werd 91 jaar. Ze overleed op 29 maart in een woonzorgcentrum in het midden van het land. "Ik weet zeker dat ze niet aan corona is overleden maar aan een oncontroleerbare blaasontsteking", begint de Achterhoekse haar schrijnende relaas. "Haar huisarts moest haar ‘coronaverdacht’ verklaren, omdat ze hoge koorts had."

Maar dat is niet het belangrijkste in dit verhaal. "Het ergste zijn de omstandigheden waarin alles gebeurde. We zaten in een rollercoaster."

'We' zijn Petra Borsboom en haar broer en zus. Hun moeder had alles prima voor elkaar, vertelt de inwoonster van Winterswijk. "Ze woonde zelfstandig in een appartement. Het was een huurovereenkomst en zorg kocht ze in. Het enige verschil met een gewoon huis was de gezamenlijke voordeur voor alle bewoners."

'Je kunt niet meer naar je moeder'

Die voordeur ging tijdens de eerste golf opeens op slot. Overleg met familie was er niet, zegt Borsboom. "Ik heb begrip voor de paniek in het begin van de uitbraak. Mensen waren onvoorbereid, zeker in woonzorgcentra. Maar we waren plotseling niet meer welkom. Het was een mededeling, on-Nederlands voor het gevoel. Maar vooral: je kunt niet meer naar je moeder."

De rit in de achtbaan eindigde na een week in een volgens de kinderen mensonterend sterven van hun hoogbejaarde moeder. Borsboom kan haar tranen amper bedwingen wanneer ze dat proces beschrijft.

"Doordat het woonzorgcentrum zonder overleg de deur op slot deed, stonden wij meteen met 1-0 achter. Telefonisch contact met mijn moeder verliep steeds slechter. Ze zei een keer: ik hang op, wat ik doe is zo raar… Vermoedelijk kreeg ze een delier als gevolg van de blaasontsteking. Dat heb je met oudere mensen", weet de Winterswijkse.

We kregen geen contact meer met haar

De ontsteking bleek niet te bestrijden met antibiotica en ze werd heel ziek. "Hoe ziek wisten we echter niet, want we kregen geen contact meer met haar. Alleen kort via het personeel. Ik zei tegen het personeel dat ik mijn moeder wilde ophalen. Dat kon en mocht niet. Had ik mijn poot maar stijf gehouden. Ik weet niet of mijn moeder nu nog geleefd had, maar ze was anders gestorven."

De kinderen gingen met elkaar in overleg. "Wat kunnen we nog doen? We zijn alle drie verbaal sterk, na veel zeuren en drammen mochten we haar even kort zien op haar kamer. Mijn moeders huisarts bleek ook later er meermalen op aangedrongen te hebben dat we gebeld moesten worden. We mochten één voor één kort bij haar. Mijn zus ging als eerste. We verwachtten iemand te zien die heel erg ziek was, maar nog wel aanspreekbaar. Iemand die we konden knuffelen. Maar het was verschrikkelijk. Mijn zus is maar even op de kamer geweest, voor mijn gevoel was ze na twee tellen al terug. Mijn zus zei: ziek? Ze is al bijna dood, ze is niet meer aanspreekbaar."

Verzorgster sluit zich op

Wat daarna gebeurde, hoort niemand mee te maken. Borsboom: "Wij wilden blijven voor overleg en verzorging. Maar de verzorgster wilde niet dat we bleven. Ze schreeuwde dat we weg moesten gaan. Ze sloot zich op in een kantoor en schreeuwde door de deur heen. De politie is erbij gehaald. Wij hebben de huisarts van mijn moeder gebeld. Die vond het ook beter dat we vertrokken, omdat het personeel steeds verder overstuur raakte."

Dit horrortafereel leidde wel tot een ommezwaai, gaat Borsboom verder. "We mochten dagelijks even naar haar toe. Met mondkapje en handschoenen. Ik heb vooral veel buiten gestaan onder haar raam om het gevoel te hebben bij haar te zijn. Ik heb nog een priester geregeld, daar wilde het woonzorgcentrum eerst geen toestemming voor geven. Mijn moeder wilde heel graag de laatste sacramenten. Een lieve broeder regelde een beschermend pak voor de priester."

De oude vrouw kreeg palliatieve sedatie, de weekendarts constateerde dat ze leed. "Dat bleek uit haar reacties. Dat had ik al dagen gezegd. Door de fixatie op corona zag volgens mij niemand dat ze wel degelijk leed. Tijdens een poging voor een wasbeurt schreeuwde ze heel hard 'au', tot verbijstering van de verzorgster. Nadat mijn moeder terminaal was verklaard mocht een van ons bij haar waken. Dat was op zaterdag."

Borsbooms moeder blies na de sedatie binnen 24 uur haar laatste adem uit, op 29 maart.

Toen ging alles razendsnel. "In een paar tellen stond haar kamer helemaal vol en werd me gezegd dat ik weg moest. De verzorger zei het verontschuldigend, maar voorschrift was voorschrift. Ik mocht niet eens haar kleding uitzoeken waarmee ze begraven zou worden. We hebben haar naar een plaatselijk rouwcentrum over laten brengen. We hadden haar eindelijk weer terug. Ze was weer van ons."

'Gevecht met een ongrijpbaar systeem’

Verwijt Borsboom het woonzorgcentrum iets? "Iedereen zal het goed bedoeld hebben. De verzorgster was jong, misschien was ze zelfs een stagiaire. Haar leidinggevende had moeten komen om met ons te overleggen. Mensen zeiden soms echt de verkeerde dingen. Dat we bij uitzondering toestemming kregen om een priester te laten komen. Het klonk als een gunst. Terwijl ik het nog steeds een recht vind."

De drie kinderen hebben, zoals Borsboom het verwoordt, een gevecht geleverd met het systeem, “een ongrijpbaar systeem waar geen ruimte was voor kwaliteit van sterven.”

De vader van Petra Borsboom overleed twee jaar geleden. “Hij heeft een liefdevol sterfbed gehad. Ik mis hem elke dag. Mijn moeder ook, maar haar had ik ook een liefdevol sterven gegund. Nu was het een pijnlijke en eenzame strijd, ook voor haar. Dat is voor mij moeilijk om een plek te geven.”

