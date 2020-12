Hoe maak je een lekker kerstdiner als je niks ruikt en proeft?

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De coronapatiënten die ze er zien, hebben andere klachten dan andere patiënten. Onderzoeker Elbrich Postma: "Waar de oorspronkelijke patiënten vaak nog wel smaak hebben en sommigen zout, zoet, zuur, bitter en umami kunnen proeven, zijn veel coronapatiënten naast hun geur ook hun smaak kwijt."

En die geur is voor ongeveer 90 procent bepalend voor wat je proeft. Postma: "Want dat doe je door ruiken en eten. Tijdens het eten komen geurmoleculen via je keel uiteindelijk in je neus."

Kooktips

Lastig om dan nog een lekker en gezellig kerstdiner te hebben. Maar bij ziekenhuis Gelderse Vallei hebben ze wel tips.

1. Gaan voor smaakbeleving

Er is namelijk een derde component wat smaak betreft: De trigeminuszenuw die loopt achter in je keel/mond en zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld koolzuur voelt. En bij gember of peper een prikkelend gevoel geeft. Dat is ook een smaaksensatie. Kies dus voor een gerecht dat lekker pittig en spicy is en bijvoorbeeld een drankje of spoom met koolzuur zodat het wat prikkelt.

2. Het oog wil ook wat

Maak het mooi visueel. Kies voor een mooi bord, leg het eten netjes op het bord en werk met gerechten met veel kleur.

3. Ga voor textuur

Soms is het fijn als iets heel knapperigs is of heel bros. Eet met je zintuigen; je hoort het kraken. Bijvoorbeeld een chipje. En dat roept herinneringen op aan toen je nog kon proeven waardoor je het gevoel hebt dat je het weer proeft.

4. Koud en warm

Probeer te spelen met de temperatuur: warm en koud voedsel.

5. Maak een smaakherinnering

Soms helpt het om iets te maken wat je vroeger toen je nog kon proeven/ruiken heel lekker vond. De herinnering is al heel fijn. Hangt natuurlijk wel vanaf wat het is. Liefst in combinatie met bovengenoemde tips: pittig, knapperig, prikkels, koud en warm. Een chocolademousse kan heel vlak zijn en als je dan niks 'beleeft' kan dat een tegenvaller zijn.

Bij coronapatiënten duurt het vaak vier tot acht weken voordat de smaak en geur weer terugkomt, blijkt uit onderzoek. Onderzoeker Elbrich Postma: "En niet altijd komt het volledig terug zoals het was. Soms tot 60, 70 procent waarna het langzaam verbetert. Soms duurt dat langer. En misschien komt het wel helemaal niet meer terug."

Zo heeft Postma patiënten uit de eerste coronagolf waarbij het nog steeds niet helemaal is teruggekomen. "We zijn nu aan het kijken wat er gebeurt op de lange termijn. Dat weten we nu nog niet."

Recept

Hieronder een recept voor hartige paprika/chorizo taartjes, speciaal voor mensen die geen geur en of smaak hebben.

Leg op vel bakpapier zes plakjes bladerdeeg. Klop daarna twee eieren en 125 gram ricotta met peper tot mengsel. Bestrijk de plakjes bladerdeeg met het ricotta-ei mengsel. Dan de plakjes bladerdeeg beleggen met eerst plakjes chorizo en vervolgens met ringetjes van een bosui en reepjes van een paprika. Dit kan dan twintig minuten in de oven op 180 graden.

Naar wens kunnen ook de volgende toppings gebruikt worden: gember, peper, sambal, rode peper, szechuan peper, peterselie, citroensap, ingelegde komkommer.