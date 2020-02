Autodiefstallen Nijmegen explosief gestegen

Er is sprake van een explosieve stijging van hetaantal autodieven in Nijmegen.

Het centrum van de Waalstad heeft het hoogste aantal autodiefstallen per postcode. In het eerste half jaar van 2013 werden in het centrum van Nijmegen 17 auto's gestolen, in dezelfde periode in 2014 waren dat er 59.

Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). NRC Q, de zakelijke nieuwssite van NRC Media, vroeg de diefstalcijfers per postcode op.

Niets bijzonders aan de hand



Werner Postma van de AVc heeft geen verklaring voor de stijging, maar maakt zich geen zorgen: 'Hoe verder je inzoomt op een gebied, des te kleiner de getallen. Kleine schommelingen lijken dan hele grote verschuivingen. Als je naar het omliggende gebied kijkt is er geen reden om ons zorgen te maken. We hebben niet het idee dat er iets bijzonders aan de hand is in Nijmegen.'

Geen actie ondernemen



Ook in Utrecht (50) en Arnhem (45) worden relatief veel auto's gestolen. 'In gebieden rond uitvalswegen, zoals de A1, zie je dat er relatief vaak auto's worden gestolen. Wellicht is er een bende autocriminelen actief rond Nijmegen, maar wij gaan hier verder geen actie op ondernemen,' aldus Postma.

In heel Nederland werden in het eerste half jaar van 2014 5.492 personenvoertuigen gestolen (PDF), 772 daarvan werden gestolen in Gelderland en Overijssel (politieregio Oost-Nederland).

Wilt u weten hoe veel auto's er in uw postcode zijn gestolen? NRC Q heeft een kaart gemaakt waar u het op kunt vinden.