Grapperhaus: 'Kerkganger moet rekenschap afleggen aan God'

"Mijn oproep is: laat Kerstvieringen dit jaar even zitten, maar kijk wat je voor anderen kunt betekenen", zegt de minister in een interview met de Gereformeerd Vrijgemaakte krant.

Gesmeekt om medewerking

"Blijf thuis met je dierbaren en bid tot God dat dit enorme onheil ons mag verlaten. Want er is licht aan het einde van de tunnel. Ook in deze donkere dagen." De minister heeft met de religieuze koepels gesproken in aanloop naar de lockdown. In een video-overleg donderdag met de kerken heeft de minister de kerken gesmeekt om medewerking.

Diepgelovigen

"Dat was ook nodig.", zegt de minister in de krant. "De problemen zitten bij de diepgelovige traditionele geloofsgemeenschappen voor wie fysiek bijeenkomen iets heel wezenlijks is. Maar dat virus, jongens, dat is ook wezenlijk bedreigend voor levens van mensen en de ziekenzorg in het algemeen", aldus de minister in het interview.

Toegang moeilijk maken

"In theorie zou ik het heel lastig kunnen maken om bij de kerk te komen. De aanleiding daarvoor kan natuurlijk ooit ontstaan. Maar voorlopig is het een theoretische mogelijkheid die wat mij betreft niet past bij onze samenleving."

Van kerken die toch hun deuren open doen, wordt de minister teleurgesteld en mismoedig, vertelt hij. "Ga het maar uitleggen aan zieken en mensen in de zorg. En ook tegenover God. You must meet your maker."

