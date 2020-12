Vermist meisje uit Nijmegen weer terecht

Het meisje werd zaterdag rond 12.00 uur voor het laatst gezien, en is sindsdien in Nijmegen en Eindhoven geweest. Ze is zondag in goede gezondheid teruggevonden.

"We zijn verschrikkelijk opgelucht, melden haar ouders uit Arnhem, die vertelt dat ze teruggebracht is naar de instelling waar ze woont, in Nijmegen. "Je zit toch 36 uur in spanning. We zijn niet zo van de sociale media, maar dat heeft nu wel heel erg goed gewerkt. We willen iedereen bedanken die heeft geholpen met zoeken en delen. En de politie heeft ook heel goed op haar vermissing gereageerd."

Volgens een tip zou ze in Duiven verblijven, waar ze zondag uiteindelijk inderdaad is aangetroffen. De vader van het meisje heeft haar nog niet zelf kunnen spreken. "Ze was erg moe en wilde slapen. Maar ze is gezond", aldus de vader.