Didammertjes blij met diploma's in sluitend zwembad

Dolblij zijn de kinderen met hun behaalde zwemdiploma. "Ik heb een A-diploma", vertelt Eelco en laat trots zijn diploma zien. Zijn moeder is trots op haar zoon. "Hij had watervrees, dus ik ben heel blij dat hij uiteindelijk toch zijn zwemdiploma heeft gehaald.' Ook de ouders hebben hier nog hun zwemdiploma's gehaald. "Ik heb hier nog acht diploma's gehaald", vertelt de moeder van zoontje Sem, die een B-diploma heeft gehaald.

Foto: Omroep Gelderland

Bad gaat dicht

Luciana heeft haar A-diploma gehaald. Ze wil ook haar B- en C-diploma halen: "Dat ik ga ik in het zwembad bij Zevenaar doen." Want zwembad De Hoevert gaat nooit meer open. De gemeente steekt geen geld in het opknappen van het bad. De Didammers missen nu al het baantjes trekken. "Het was vooral een heel sociaal bad", zegt Inge Hultermans van zwembad De Hoevert. "Zeker voor oudere mensen. Die kwamen hier zelfs kaarten."

Gevaarlijk

Er zijn natuurlijk andere zwembaden in de regio. Maar niet iedereen kan vervoer daar naartoe betalen. Daardoor kunnen kinderen niet leren zwemmen. En dat is met het vele open water in ons land gevaarlijk. Hultermans: "Het is gewoon wachten op het eerste verdrinkingsgeval."

Foto: Omroep Gelderland