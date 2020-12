De Graafschap geeft talent met branie kansen in het eerste

Camiel Neghli mag bij De Graafschap ruiken aan het grote werk. Het talent uit de opleiding viel ook tegen Jong FC Utrecht even in. "Je moet zelfvertrouwen hebben."

Zijn eerste minuten in het vlaggenschip van De Graafschap maakte hij op vier december in Maastricht tegen MVV (2-3). Neghli viel direct op door zijn bravoure en acties. Ook zaterdag mocht hij weer even proeven aan de hoofdmacht thuis tegen Jong FC Utrecht. "Ik ben een middenvelder met veel diepgang die graag acties maakt en spelers wegstuurt. Ik hou wel een mannetje passeren."

Hij komt uit de eigen opleiding van De Graafschap. Neghli traint nu een aantal weken mee met de selectie van Mike Snoei. "Ik train volledig mee sinds kort. Eigenlijk gaat alles best snel. Sneller dan verwacht. Als het zo doorgaat, ben ik zeker tevreden al wil je natuurlijk altijd meer."

Dribbelen en duelleren

Neghli schetst zijn sterke en mindere punten in het voetbal. "Ik ben creatief en speel graag vanuit de dribbel. Daarnaast kan ik een overtal situatie uitspelen. Het liefst speel ik achter de spits. Ik word nu ingezet op de flanken, daar kan ik ook spelen. Waar ik aan moet werken is duelleren. Dat hoort natuurlijk ook bij deze club", glimlacht de geboren Edenaar.

"Je moet overtuigd zijn van je kwaliteiten", gaat de 19-jarige middenvelder verder. "Ik vind dat je moet weten wat je kan en wanneer je op het veld iets moet inzetten. Daar hoort dus zelfvertrouwen bij om zo een hoger rendement te halen."

Corona

Tegen Jong Ajax en ook voor de beker tegen PSV miste het talent op het wedstrijdformulier van De Graafschap. "Ik was positief getest op corona. Gisteren ben ik teruggekomen bij de groep. Nee, ik heb totaal geen klachten gehad, dus hoe ik dat heb ervaren kan ik je je niet vertellen. Maar het was wel klote, want Jong Ajax en PSV zijn leuke wedstrijden. Ik heb thuis zo goed mogelijk aan mijn conditie gewerkt."

De Graafschap won zaterdag met nog de nodige moeite in de tweede helft met 3-1 van Jong FC Utrecht. Ralf Seuntjens scoorde twee maal. "Wij winnen inderdaad nooit eens eenvoudig. Daar heb je helemaal gelijk in en dat is het woord dit seizoen. Het is te wisselvallig. We krijgen genoeg kansen om het af te maken in deze wedstrijd, maar dat gebeurt dan weer niet. Dat moet echt beter in de tweede seizoenshelft", aldus de aanvoerder.