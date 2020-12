Letsch en Bazoer steken loftrompet over Vitesse

"Dat we zo'n reeks eindigen van Feyenoord, dat zegt wel wat over ons team en hoe we voetballen. We hebben bij Willem II (0-2 winst) en vandaag tegen Feyenoord laten zien wie Vitesse is. Echt, chapeau voor het team", stelt Bazoer, die een hele sterke wedstrijd speelde tegen Feyenoord.

Vitesse speelde zo'n 60 minuten goed en moest daarna Feyenoord tegenhouden. De Rotterdammers kregen kans op kans en raakten twee keer de lat. "Ja, het was even billenknijpen. Maar we hebben er enorm voor gevochten, dan voelt de ze winst wel extra lekker aan", stelt Bazoer als een van de uitblinkers zondag.

Een grote glimlach bij Riechedly Bazoer na de winst op Feyenoord. Foto: Omroep Gelderland

Trainer Thomas Letsch heeft zijn hart inmiddels ook weer op de goede plek zitten na een heftige slotfase, waarin zijn ploeg meerdere malen ontsnapte. "Het gaat nu weer goed hoor. Maar het was vandaag echt een topwedstrijd. We kwamen op voorsprong en hadden er ook meer kunnen maken. In de tweede helft werden we moe en hebben we vooral gevochten en ons geluk afgedwongen. Maar we mogen onze doelman Remko Pasveer ook wel danken."

Derde plaats

Door de overwinning staat Vitesse nu derde op de ranglijst en kan het, bij een goed resultaat tegen AZ komende woensdag, ook als derde de winterstop in. "Dat is zeker ons doel. En hoe het dan in de tweede seizoenshelft gaat, zien we dan wel weer", stelt Bazoer.

Zijn trainer denkt dat Vitesse ook dan weer een moeilijk verslaanbaar team zal zijn. "We hebben vandaag weer gezien dat we een heel goed team zijn en daarvoor verdienen we ook alleen maar lof. Na 13 wedstrijden staan we op 29 punten en hebben we negen keer gewonnen. Dat is geen toeval meer."

Thomas Letsch bedankt Matus Bero na zijn wedstrijd. Foto: Omroep Gelderland

Superjaar

Letsch vindt de ranglijst nu ook nog niet zo belangrijk. "Natuurlijk is het mooi als we bovenin meespelen, maar alleen aan het eind is de ranglijst belangrijk. Maar dit zegt natuurlijk wel veel over ons werk wat we erin steken. Als we woensdag weer een goed resultaat halen, dan is het voetballend een superjaar voor ons."

