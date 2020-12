Corona en tóch 350 man in de kerk; eredienst Gereformeerde Gemeente gaat door

Lockdown of niet, in de kerk van Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) in Opheusden werden zondag gewoon diensten gehouden. Overigens wel met wat flinke aanpassingen. De kerk is zo groot dat er makkelijk 3000 gelovigen kunnen bidden. Maar nu zijn dat er niet meer dan zo'n 350 per dienst.

De diensten zijn veiliger dan een bezoek aan de supermarkt, stelt Klaas Ruitenberg van GGiN. "Want daar zit je gewoon bovenop elkaar. Ik was zaterdag nog bij de plaatselijke bakker en daar was het vele malen onveiliger dan hier. In dit gebouw wordt ook de lucht verticaal afgezogen, dus van onder aangevoerd en naar boven weggezogen. Dus ja, ik voel me in dit gebouw veel veiliger dan in een supermarkt of bij de bakker."

Kerkdiensten zijn heilig

Ruitenberg weet dat veel andere kerken juist bewust de komende weken geen grote bijeenkomsten houden. En dat terwijl dat van het RIVM wél mag. De gereformeerde gemeenten maken gebruik van de RIVM-regels. "Het geloof belijden kan ook thuis in familiekring maar wij zijn ook een gemeenschap en de kerkdienst betekent ook dat je op elkaar kan letten. Want op zich mijden wij bewust sociale contacten. Maar als wij zien dat iemand er niet is, dan zit hij of zij misschien wel ziek thuis. En dan kunnen wij elkaar helpen.

Twee diensten per zondag

In Opheusden worden voorlopig twee diensten per zondag gehouden. Voor aanvang ontsmetten deelnemers eerst hun handen. En alleen gezinnen mogen bij elkaar zitten.

Omdat de kerk zo groot is als een enorme sporthal zou dat veilig genoeg zijn. Naast de zogeheten erediensten in Opheusden zijn zondag kerkdiensten gehouden in onder meer Apeldoorn en Barneveld. Ook daar woonde per keer een beperkt aantal gelovigen de dienst bij.