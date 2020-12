Brandweerman over flatdrama Arnhem: we hebben alles gedaan wat we konden

Het is de zwarte bladzijde in zijn 35-jarige loopbaan als brandweerman. Ron Daniels windt er geen doekjes om, zo zwaar als in die ene week vanaf oud en nieuw had hij het niet eerder.

In een interview met Omroep Gelderland, dat vanavond op televisie wordt uitgezonden legt hij haarfijn uit welke stappen hij en zijn collega's hebben genomen bij de brand tijdens oud en nieuw in de Arnhemse wijk Immerloo 2. Een vuurzee die twee personen - een vader en een zoon - het leven kostte.

Liftdeur begane grond niet open te maken

Waar is het nu precies misgegaan? Dat is een vraag die diverse media kort na het drama stellen. Zonder daar direct antwoord op te vinden.

Het is vooral een tragische samenloop van omstandigheden, weten we nu. Wat betreft de brandweer: de brand blijkt snel geblust. Maar een van de dubbele deuren blijkt bij aankomst in de hal waar de brand heeft gewoed niet open te maken. De hitte heeft het metaal vervormd.

Pas als brandweermannen naar de derde verdieping stormen treffen ze daar een entree die wel open gaat. Het is precies de etage waar de lift naartoe is gegaan, waarin de vier slachtoffers zich bevinden.

Daniels en een aantal van zijn collega's zijn nadien diep geraakt door de dramatische ontwikkelingen die nacht. Sommigen zullen daar dan ook over in gesprek gaan met een traumapsycholoog van het Bedrijfs Opvang Team. "Zodat we het een plekje hebben kunnen geven."

De brandweer in actie bij de flat aan het Gelderseplein. Foto: Persbureau Heitink

Geen herinneringen aan incident

Vader Raymond is met zijn vrouw en twee kinderen op oudejaarsavond op bezoek geweest bij zijn ouders in hun flat in Immerloo 2. Kort na middernacht stapt het Arnhemse gezinnetje in de lift van de flat aan het Gelderseplein, op weg naar huis. Eenmaal beneden op de begane grond worden ze vermoedelijk bij het opengaan van de liftdeuren overvallen door een vuurzee, die is ontstaan als gevolg van een tweetal brandende banken. Die banken zijn in vlammen op gegaan door vuurwerk.

De lift gaat daarna nog omhoog naar de derde etage. Maar hoe het precies is gegaan in die luttele seconden is niet helemaal duidelijk. Vader en zoon komen om, moeder en dochter overleven het.

Waren de gezinsleden te bedwelmd om op de derde verdieping nog uit te stappen? Daniels sprak de moeder later, maanden na dato. Daarbij zei ze hem geen herinneringen te hebben aan het moment. Ook het rechtbankdossier verschaft op dat punt geen uitkomst.

Bijeenkomst van hulpdiensten

Vier dagen na de fatale brand vindt er in Arnhem een eerste evaluatie plaats; eerst met de betrokken brandweerploeg zelf. Later die dag heeft er een ontmoeting plaats in de sportzaal van de kazerne met alle 75 betrokken hulpverleners die nacht, in gezelschap van burgemeester Marcouch. Politie-, ambulance- en brandweermedewerkers leggen daarbij hun ervaringen naast elkaar. Zo komt het tot een oplossing van een groot deel van de puzzel. Wie deed wat op welk moment? Ook minister van justitie Grapperhaus en de officier van justitie Carlo Dronkers brengen op een later tijdstip een bezoek aan de kazerne.

Had de brandweer iets anders kunnen doen? Daniels: "Als je kijkt naar de evaluaties en de gesprekken die we hebben gevoerd kom ik tot de conclusie dat we het de volgende keer weer zo zouden doen. Wij hebben onze best gedaan, en we werden verrast op het moment dat we de slachtoffers aantroffen. Het geldt nog altijd dat je eerst een brand moet blussen voordat je naar binnen kunt. Het is in die zin een incident met alleen maar verliezers. Maar we hebben de inzet naar ons kunnen uitgevoerd."

Ron Daniels trekt zijn pak aan - Foto: Omroep Gelderland

Onderzoeksraad voor Veiligheid

Begin 2021 - vermoedelijk in maart - zal er een nieuw onderzoek naar de flatbrand verschijnen, uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daaraan heeft de Arnhemse brandweer volop haar medewerking verleend, vertelt Ron Daniels.

Wellicht dat daarin naar voren komt hoe het gezin 'exact' in de vuurzee is terecht gekomen en wat er daarna gebeurde. Daniels koestert hoop, maar is ook realistisch: "Er leven bij ons en bij mij vragen die misschien wel nooit helemaal beantwoord zullen worden."

