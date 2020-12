Eigenaren Chickfriend drie jaar na fipronilcrisis voor de rechter

De rechtbank in Zwolle buigt zich over de zaak. Foto: Omroep Gelderland

Ruim drie jaar na de fipronilcrisis is maandag de rechtszaak tegen de twee eigenaren van Chickfriend uit Barneveld gestart. De eigenaren worden persoonlijk vervolgd voor de fipronilaffaire in 2017.

De eigenaren van het ontsmettingsbedrijf zouden de verboden stof fipronil gebruikt hebben in een bestrijdingsmiddel tegen bloedluis, die stof werd verspreid in honderden kippenstallen. Het verboden chemische middel bleek niet alléén in de stallen terecht te zijn gekomen, maar kwam ook in de kippen, eieren en mest terecht. Pluimveehouders moesten daardoor tienduizenden kippen vergassen en miljoenen eieren vernietigen. Hierdoor ontstond in 2017 de fipronilcrisis.

Bekijk hier een oude documentaire van Omroep Gelderland over de fipronilcrisis:

Het bedrijf Chickfriend werd al eerder veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan de getroffen kippenboeren. De eigenaren en een derde verdachte worden nu persoonlijk vervolgd.

Drie verdachten

De rechtszaak draait om drie verdachten en de bedrijven Chickclean en Chickfriend. Het gaat om de eigenaren van Chickfriend, mannen uit Nederhemert en Barneveld. Het Openbaar Ministerie verwijt hen de volksgezondheid in gevaar te hebben gebracht door fipronil te gebruiken bij pluimveebedrijven in Nederland. Daarnaast worden zij verdacht van het in het bezit hebben van illegale bestrijdingsmiddelen.

Ook de huisgenote van de Barnevelder staat terecht. De vrouw wordt alleen verdacht van het voorhanden hebben van verboden bestrijdingsmiddelen, waaronder de chemische stof fipronil. De Barnevelders zijn al lange tijd op vrije voeten.

Omvangrijk

De zaak is een omvangrijke. In België dient ook een rechtszaak tegen een verdachte. Daarom heeft de verdediging gevraagd om het Belgische strafdossier ook toe te voegen, zodat er een beter beeld van de kwestie ontstaat. Er is een zaak in België, omdat Chickfriend samenwerkte met een Belgisch bedrijf. De rechtbank heeft het verzoek van het samenvoegen van de strafdossiers afgewezen. Ook de vraag van de verdediging om extra getuigen te horen is afgewezen.

Celstraffen

Emeritus hoogleraar strafrecht en strafrechtproces Theo de Roos liet eerder aan Omroep Gelderland weten dat de rechtszaak volgens hem twee kanten op kan gaan. 'Als de voedselveiligheid en/of het dierenwelzijn aantoonbaar in gevaar is gebracht doordat het verboden middel fipronil in de stallen, kippen en eieren terecht is gekomen na het uitvoeren van een bloedluisbehandeling, kan de strafeis hoog oplopen. Denk aan enkele jaren celstraf.'

De zaak wordt maandag nog niet inhoudelijk behandeld. Eén verdachte uit Barneveld is aanwezig bij de regiezitting, waarin de stand van zaken van het onderzoek aan de orde komt en de rechtbank een beslissing neemt over eventuele verzoeken van de verdediging. De verdachte zei vandaag dat de hele crisis 'impact op hem heeft gehad'. Verder gaf hij aan pas te reageren als de zitting inhoudelijk start, in maart.