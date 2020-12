Het Oosterlicht straal boven de Achterhoek

“In Suderwick staat nu ook een lamp aan”, zegt initiatiefnemer Hans van den Hurk. “Daarmee is het Oosterlicht nu ook een grensoverschrijdende verbinding. Het was toch wel een droom en ik ben blij dat het is gelukt." Met behulp van het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek is de uitbreiding naar meerdere gemeenten gerealiseerd. Het DRU Industriepark in Ulft is als projectleider hierbij betrokken en heeft het Oosterlicht ondersteunt met de aanschaf van lampen. “Het was de afgelopen weken een rollercoaster”, zegt directeur Juliette Hofman. “Ik heb intensief contact gehad met Hans om dit voor elkaar te krijgen. Het is mooi om te zien dat de gemeenten dit actief hebben opgepakt en hun medewerking hebben verleend”, zegt Hofman.

Middelpunt in Silvolde

Middelpunt van het Oosterlicht is dit jaar zorgcentrum De Schuylenburgh in Silvolde, waar de lichtbundels uit de verschillende kernen samenkomen. “Daar is bewust voor gekozen”, zegt Van der Hurk. “We hebben een gek jaar achter de rug, waarbij de zorg door het coronavirus veel werk heeft verzet." Hofman hoopt dat de zorgmedewerkers het kunnen waarderen: "Het is heel symbolisch, waarbij we de medewerkers een hart onder de riem steken en wat lichtpuntjes meegeven in deze moeilijke tijd.”

Verdere uitbreiding

De komende jaren hoopt het Oosterlicht verder uit te breiden en meer kernen in de Achterhoek met licht te verbinden. “In de meeste gemeenten staat nu één lichtbundel, maar het zou prachtig zijn als binnen die gemeenten steeds meer mensen enthousiast worden van dit plan”, zegt Hofman. “Dan krijg je een prachtige Oosterlicht olievlek in de regio.” Van den Hurk heeft zich de afgelopen jaren verbaasd wat het Oosterlicht met mensen doet: “Het roept verwondering op bij mensen. Dat maakt mij blij.”