'Ook ik heb vroeger met vuurwerk gespeeld', officier kan zich inleven in verdachten flatbrand

Het was kort na de brand op nieuwsjaarsnacht dat hij oog in oog met haar stond. Dronkers ontmoette de moeder van het gezin dat zo afschuwelijk was getroffen door de brand in de hal van een flatgebouw aan het Gelderseplein in Arnhem. Hij voerde met haar een gesprek 'waar geen scripts voor bestaan,' zo vat hij het samen.

"Ik werd geconfronteerd met een vrouw die haar man en haar zoon was verloren. Waar moest ik mee beginnen? Het werden pijnlijke, moeilijke conversaties."

De flatbrand was een intense zaak, durft de officier best toe te geven. "Ik ben natuurlijk een professional en ik heb het nodige gezien in de 27 jaar dat ik voor het OM actief ben. Maar dit is wel een zaak die ik met me meedraag. Dit soort zaken vormen je, dat doet iets met je als mens."

'Teveel om te bevatten'

Jan Schouwenaar stond als advocaat de oudste van de twee verdachten bij. Net als Dronkers was hij al op 1 januari betrokken bij deze zaak, nadat de twee kinderen, die ook in de flat wonen, worden aangehouden. Op camerabeelden is de zien dat ze vuurwerk in een oude bank in de hal stoppen en daarmee de brand veroorzaken. "Een hele operatie om op die dag ook nog een collega te vinden die het andere jongetje, destijds twaalf jaar, kon bijstaan."

En wat gebeurde er bij dat eerste contact?

Schouwenaar: "Ik probeerde alles zo goed als het ging uit te leggen. Maar het was teveel voor de jongen om te bevatten. Ik weet ook niet precies wat er allemaal gebeurt bij zo'n jongen van binnen. Zijn grootste zorg was niet wat er met de slachtoffers was gebeurd, maar dat zijn ouders boos op hem zouden zijn. En dat is misschien maar goed ook. Zo werkt dat bij kinderen."

Snelle verhuizing uit 'voorzorg'

De jonge verdachten werden een nacht opgesloten. Daarna kregen ze via de Raad voor de Kinderbescherming een andere verblijfplaats toegewezen, waar ze met het hele gezin halsoverkop naartoe verhuisden. Uit voorzorg, omdat niemand wist welke reactie de arrestaties konden losmaken. Schouwenaar probeerde het zo goed als het ging aan de betrokkenen uit te leggen. En hij probeerde de pers op afstand te houden om de gezinsleden van de verdachten te behoeden.

'Grondbloem tussen de kussens'

Beide juristen zijn het er over eens dat de daad, die aanleiding gaf tot de brand, zelf eigenlijk niet veel voorstelde. En ook dat het in zekere zin een ieder ander had kunnen overkomen. Dat het daarom zo tragisch is dat de jongens door het drama vermoedelijk voor het leven getekend zijn.

De twee verdachten staken een 'grondbloem' af, die ze tussen de kussens van een bank hadden gepropt. De bank stond in de hal bij de lift opgesteld. Ze hadden niet door dat het vuurwerk nog brandde toen ze de hal alweer hadden verlaten.

Dronkers: "Toen ik de flats voor het eerst zag, de dag na de brand. Toen realiseerde ik me dat het dezelfde soort gebouwen zijn als waar ik opgroeide in Rotterdam. Het was een soort déja vu. En laat ik eerlijk zijn, toen ik zo oud was, haalde ik natuurlijk ook weleens wat kattenkwaad uit. Ook ik heb vuurwerk afgestoken in zo'n halletje. Het is eigenlijk heel begrijpelijk allemaal."

Jan Schouwenaar: "Het was gewoon vuurwerk hè? Niets bijzonders, dezelfde materialen waar zoveel andere kinderen mee spelen. Eerlijk gezegd is mijn cliënt een doodgewone jongen." Beide jongens kregen geen straf opgelegd.

Gesprek met nabestaanden

De officier werk inmiddels alweer aan nieuwe geruchtmakende zaken met jonge verdachten. Het contact met de verdachten en de nabestaanden heeft geduurd zolang het proces speelde.

De advocaat - op zijn beurt - concludeert dat zijn cliënt zich met moed door het proces en de nasleep heeft heen geslagen. Het gaat nu goed met hem, een schoolgaande jongen, die inmiddels veertien jaar is.

Er is een oproep gedaan vanuit de families van de verdachten tot een gesprek met de nabestaanden. Maar dat heeft tot op heden niet plaatsgevonden.

