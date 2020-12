Nederlaag NEC geeft zure nasmaak aan goede eerste seizoenshelft

"Dit is een hele zure manier om het jaar mee af te sluiten", stelt doelman Alblas. "Ik vind dat we als team te weinig hebben gebracht, het niveau van NEC ligt normaal hoger."

Javier Vet weet dat NEC de oorzaak van de nederlaag vooral bij de Nijmegenaren zelf te zoeken is. "Wij waren heel erg slordig en leden veel balverlies. We creëerden ook niks en vielen alleen maar door het midden aan, terwijl de ruimte op de vleugels lag. Als we dat meer afwisselen, kun je ook gevaarlijker worden. We hebben verder niks weggegeven, dat maakt de nederlaag extra zonde."

Alblas in de fout?

TOP Oss kreeg ook amper kansen, maar kwam vlak voor rust wel op voorsprong. Een voorzet werd door keeper Norbert Alblas niet goed verwerkt en Leidsman kon voor de Brabanders scoren. "Ik weet niet of het een fout was van mij. Het was een kopbal van dichtbij en ik probeer er een hand tegenaan te zetten. Vervolgens blijft de bal liggen op de doellijn en wordt hij van dichtbij binnen getikt." Door die goal verloor NEC dus. "En dan ga je met een vervelende nasmaak de kerst in."

Doelman Alblas had een rol in de tegentreffer van TOP Oss Foto: Omroep Gelderland

Javier Vet hoopt dat de Nijmegenaren niet vergeten dat de ploeg wel goed op weg was de laatste weken. "Het is zuur om zo te eindigen, maar we waren bezig met een goede reeks. We moeten ons hierdoor niet van de wijs laten brengen. We weten nu wel dat er nog genoeg beter kan. Het zit erin bij ons, maar er moet meer uitgehaald worden. Ik dacht eigenlijk dat we van dit soort nederlagen af zouden zijn, maar hij komt toch nog even de kop opsteken eind 2020, maar dat laten we dan maar in dit jaar."