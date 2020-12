Stille start voor Nijmeegse Studentenvierdaagse: 'Wij willen gewoon iets goed doen'

De enige echte marsleider van de échte Vierdaagse zou het startschot geven, maar door de verscherpte coronamaatregelen heeft hij een filmpje voor ze opgenomen. 'Ik wens ze veel succes en veel plezier', legt marsleider Henny Sackers uit. Net als de studenten vindt hij het ook jammer dat hij de eerste wandelgroep niet kan uitzwaaien. "Ik wil simpelweg niet het risico lopen de regels te overtreden. Bovendien moet je als publiek figuur het goede voorbeeld geven."

Lief

Julia Keijzers is een van de studenten die de komende vier dagen de wandelestafette lopen langs de route van de Vierdaagse. Zij begrijpt de afweging van Sackers goed: "Het is jammer dat er geen echt startschot is voor onze actie, maar toch lief dat ie een videoboodschap heeft opgenomen. Vooral als je geld ophaalt voor zorgpersoneel is het heel flauw als je je niet aan de regels houdt."

Henny Sackers. Foto: Omroep Gelderland

Feestjes

Met de wandeltocht halen de studenten geld op voor Serious Request, de actie van radiostation 3FM voor het goede doel. De opbrengst geld is bestemd om de druk op de zorgverleners te verlichten. "Wij willen gewoon iets goeds doen" vertelt Bente van Wamel, "ook omdat studenten vaak negatief geassocieerd worden met feestjes en verspreiding van het coronavirus."

Julia Keijzers. Foto: Bente van Wamel

Onzeker

Het wandelen van de komende vier dagen komt qua zwaarte niet in de buurt van de echte Vierdaagse. Er zijn zestien groepjes., altijd uit een huishouden, die tien kilometer lopen. "Niet iedereen kan vier dagen vrijmaken", legt Julia uit. "En bovendien, meer deelnemers is meer opbrengst." De inschrijvingsdatum van de Vierdaagse komt ondertussen steeds dichterbij. Normaal is die in januari, maar marsleider Henny Sackers heeft vorige maand al aangegeven dat het nog onzeker is of en hoe het wandelevenement in 2021 vorm gegeven zal worden.