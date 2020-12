Daders flatbrand waren 12 en 13: moet je die wel voor de rechter slepen?

Dronkers was belast met het strafonderzoek naar de jongens van 12 en 13 die tijdens oud en nieuw vuurwerk afstaken in de hal van een flat aan het Gelderseplein, met twee doden tot gevolg. Om meer input te hebben wendde de aanklager zich tot collega's.

Bewijstechnisch eenvoudige zaak

In juni, aan het einde van de eerste coronagolf, speelde zich aan de rechtbank van Arnhem het proces af tegen de twee jonge verdachten. Dat gebeurde achter gesloten deuren: de ene verdachte was nog maar 12 jaar oud toen het gebeurde. De andere jongen was destijds 13 jaar oud.

Voor zulke jonge verdachten geldt in de rechtbank privacy. De twee kinderen werden uiteindelijk wel schuldig bevonden door de rechter, maar kregen geen straf opgelegd.

Jonge verdachten konden 'criminaliseren'

De man die namens het Openbaar Ministerie leiding gaf aan het onderzoek - officier van justitie Carlo Dronkers - geeft in een interview met Omroep Gelderland aan dat hij bij het formuleren van de strafeis niet over een nacht ijs ging. Het gesprek met Dronkers is vanavond te zien na GLD Nieuws.

De officier bestudeerde vergelijkbare zaken en keek naar de strafmaat. Maar er bleven vragen open. Bewijstechnisch was het een eenvoudige klus: het in brand raken van twee bankstellen door vuurwerk stond op camera. Zelfs hoe de jongens daarna rustig weg wandelden. En toch: wat te doen met twee minderjarige verdachten die de consequenties van hun daden (nog) niet kunnen overzien? De Raad voor Kinderbescherming waarschuwde bovendien dat de jongens door een te zware straf zouden kunnen 'criminaliseren'.

Tientallen e-mails ontving de officier van justitie daarop van collega's in het land. Dronkers: "Door de bank genomen was het wel allemaal hetzelfde: een werkstraf of schuldig verklaren zonder straf, daar konden de meesten zich in vinden."

De rechtbankvoorzitter oordeelde: geen straf. Foto: Omroep Gelderland

Andere tijden, andere mores

Maar moet je zulke jonge mensen wel voor de rechter slepen? In de ons omringende landen ligt de lat veelal bij 14 jaar oud. "Twintig á vijfentwintig jaar geleden zouden we hebben gezegd: daar gaan we helemaal niet naar kijken als Openbaar Ministerie", zegt Ira Helsloot, die met zijn projectbureau Crisislab onderzoek deed naar de fatale flatbrand. "Daarom vinden wij ook dat dit strafrechtelijk nooit onderzocht had hoeven te worden. En we vinden het ook terecht dat de rechter heel mild is geweest."

Binnen het Openbaar Ministerie bestond echter de consensus dat er wel degelijk een strafonderzoek moest komen, legt Dronkers uit. "Het was een zeer ernstig incident met dodelijke slachtoffers, dat op dat moment in strafrechtelijke zin nog veel vragen openliet."

Officier van justitie Carlo Dronkers. Foto: Omroep Gelderland

Eerste nacht in de cel

Op 1 januari werden de twee piepjonge verdachten meegenomen door de politie, vanuit dezelfde flat waar de brand woedde. Om hun identiteit te bewaken, kregen ze van de politie kleding over zich heen geworpen, waarna ze onder het oog van draaiende camera's in een politieauto stapten. Dronkers nu: "Ik wilde er zeker van zijn dat er geen zaken aan ons oog onttrokken zouden worden. Ik wilde alle sporen veilig kunnen stellen."

Hij vervolgt: "Een van de waarborgen van het jeugdstrafrecht is dat we de verdachten zo min mogelijk blootstellen aan publiciteit. Daarom heeft de politie ook het besluit genomen: wij willen ze niet vol in beeld."

Mijn cliënt was vooral bang dat zijn ouders boos op hem zouden worden

De eerste nacht brachten de twee jongens door in een politiecel, nadat ze bij een eerste verhoor hadden gehoord dat ze verdachte waren in een strafonderzoek naar de liftbrand. De mededeling en het vastzetten had een enorme impact op de jongens, beaamt Dronkers.

Dat bevestigt ook de advocaat van een van de twee, Jan Schouwenaar. "Ze voelden zich heel schuldig. Maar het ergste, dat er doden waren gevallen, kwam niet bij ze binnen. Gelukkig maar misschien. Mijn cliënt was vooral bang dat zijn ouders boos op hem zouden worden."

De jonge verdachten werden aangehouden om sporen veilig te stellen. Foto: Omroep Gelderland

'Doodgewone jongens'

Een dag later zorgde het OM in samenwerking met de Raad voor Kinderbescherming voor een andere verblijfplaats voor de twee jongens. Niet in de flat, maar bij vrienden en familie.

Het was de officier van justitie toen al duidelijk met keurige mensen van doen te hebben. "Dit waren jongens uit gewone milieus." Dat is ook wat Omroep Gelderland opvangt in de omgeving van de flat; het waren juist niet de etterbakken van de buurt die deze brand hadden veroorzaakt.

Dronkers kwam tot een 'beperkte' strafeis: een werkstraf van 60 uur. Beperkt, gezien het gegeven dat er wel twee doden zijn gevallen. Niet veel later zwakte de rechter die eis af tot een bewezenverklaring van de feiten. De jongens werden dus 'schuldig' bevonden. Ware het niet dat de rechtbank van mening was dat er geen straf hoefde te worden opgelegd.

Carlo Dronkers noemt het een wijs besluit van de rechtbank. "Het was iets waar alle partijen mee konden leven. Maar het was in mijn ogen ook goed dat we deze zaak voor de rechtbank hebben gebracht omdat het strafonderzoek nu zijn beloop had gehad."

