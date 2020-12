De Graafschap eindigt eerste seizoenshelft als derde na krappe winst op Jong FC Utrecht

Trainer Mike Snoei koos weer voor drie centrale verdedigers tegen de talenten van Utrecht. Jasper van Heertum kreeg zo opnieuw een basisplaats, net als tegen PSV voor de beker. De Graafschap zette direct druk op de tegenstander en dat leidde tot een paar dreigende en gevaarlijke momenten.

Na een kwartier verraste Ralf Seuntjens iedereen door van eigen helft de bal over de verbouwereerde keeper Houweling te schieten. "Mijn mooiste goal", zei de spits na afloop. De aanvoerder schoot vanaf ongeveer vijftig meter wonderschoon binnen. Enkele minuten later maakte Daryl van Mieghem er 2-0 met een geplaatst schot in de hoek. Dat gebeurde uit een corner van Rick Dekker.

Tussendoor werd ook Jong FC Utrecht gevaarlijk in de eerste helft. De beste kans was voor Pieters, maar zoals zo vaak dit seizoen pareerde Rody de Boer in het één tegen één duel uitstekend. De Graafschap controleerde het duel zonder groots te spelen. Joey Konings, die Danny Verbeek op de bank liet, kreeg op aangeven van uitblinker Seuntjens een grote kans op 3-0, maar schoot naast.

Problemen

Na rust verzuimde de ploeg van Snoei om het karwei snel af te maken. Lieftink met een schot, Van Mieghem, Verbeek (invaller) en vooral Konings met een kopbal faalden. Zo bleef het lang 2-0 en werd het duel ook steeds rommeliger. In de slotfase, nadat Schuurman en ook talent Negli waren gekomen, maakte Pabai nog de 2-1. Zo riep De Graafschap de problemen toch weer over zichzelf af.

Maar wie anders dan Seuntjens besliste de wedstrijd door bij de tweede paal binnen te tikken op een voorzet van links van Lelieveld. Het leek een eigen goal van Kluivert, maar volgens Seuntjens was dat niet zo. "Honderd procent een doelpunt van mij", zo was de spits resoluut. De Graafschap won uiteindelijk met 3-1 en blijft halverwege het seizoen op de derde plaats in de eerste divisie.