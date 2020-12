Frans Duijts overlaadt Winterswijkse met beautyproducten

De 22-jarige Joanne Rengelink startte in januari 2020 gestart met haar stichting: "Ik had zelf zoveel producten thuis liggen waar ik niks mee deed. Waarom zou ik hier een ander geen plezier mee doen?" Het afgelopen jaar heeft ze met een aantal andere vrijwilligers 52 cadeautassen met verzorgingsproducten weggegeven.

Aanmelden

De tassen zijn bedoeld voor mensen die financieel niet in staat zijn om producten zoals een lekker luchtje, scheerschuim of make-up zelf te kopen. Ze kunnen voor een tas in aanmerking komen door zich aan te melden via een formulier. Daarbij kunnen ze aangeven of ze specifieke wensen hebben en vervolgens kunnen de tassen anoniem bij de Voedselbank of bij muziekcentrum Boogie Woogie centrum opgehaald worden. "Het is voor mensen vanaf 18 jaar en ze kunnen ieder jaar een aanvraag doen als zij jarig zijn", laat Joanne weten.

Inleverpunten

Eerder dit jaar deed Joanne ook een oproep in het programma Gelderland helpt. Ze was toen op zoek naar verschillende beautyproducten zoals shampoo, gel, douchegel. Daar kwamen verschillende reacties op. Ook heeft de stichting in Winterswijk verschillende inleverpunten waar mensen producten kunnen brengen. Het gaat hierbij om ongebruikte beautyproducten Joanne: "Soms krijg je wel eens wat van iemand, wat je niet helemaal lekker vindt en dan staat het maar in de kast. Nu is daar een mooie bestemming voor"

Tekst gaat verder onder deze video:

Mannelijke producten

Gedurende het jaar heeft de Beautykadobank heel wat verzorgingsproducten ingezameld, maar er was nog wel een tekort aan vooral mannelijke verzorgingsproducten, zoals scheerschuim, deodorant, maar ook douchegel en tandpasta. In de Kerstshow Kerst Vier Je Samen wist Joanne ook niet wat haar overkwam toen ze overladen: "Wat lief van jullie, dank je wel", waren haar woorden dan ook.

Joanne (midden) met alle producten die zij kreeg in de uitzending van Kerst Vier Je Samen. Foto: Beautykadobank

Bekijk de uitzending

Benieuwd naar de hele uitzending van Kerst Vier Je Samen met Sonja Booms en Frans Duijts? Kijk dan hier