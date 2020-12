Stan uit Amerika kan nu écht naar huis in Garderen

Voor de ontmoeting heeft Stan nauwelijks spanning, maar het enthousiasme is groot. "Het is natuurlijk vijf maanden geleden dat ik afscheid van ze heb genomen op Schiphol. Dan is het teleurstellend dat je bij aankomst in Nederland niet gelijk naar huis kan." Helaas voor Stan mag hij zijn vader nog niet omhelzen, want hij zit nog wel in isolatie.

Stan vertelde zijn ouders dat hij zou gaan skiën. Het kwam daarom voor zijn moeder ook als een complete verrassing. "Ik ben zo blij dat je er weer bent, ik heb je zo gemist", zegt ze tegen hem.

Nog een verrassing

Ook de broer van Stan was op reis en was van plan als verrassing thuis te komen. "Daar wist ik ook niks van af, maar die komt zondag thuis. Dan zijn we met de kerst helemaal compleet als gezin."

Volgende thuiskomst

"Nu kunnen we samen kerst en oud- en nieuwjaar vieren. En dan ga ik 5 januari weer naar Amerika", vervolgt Stan. Of de volgende thuiskomst ook een verrassing is? "Nee, dat is geen verrassing. Die staat gepland op 10 juli voor de zomervakantie", zegt hij lachend.

