Bijzondere beelden: overleden Bram van der Vlugt was voor het eerst Sinterklaas in Zutphen

De aankomst ging toen nog bijna fout doordat de stoomboot te ver was doorgevaren, maar gelukkig kwam de sint daar op tijd achter.

Kijk hier die intocht terug.

Een kwart eeuw was Van der Vlugt voor velen de verpersoonlijking van de goedheiligman. Hij speelde niet alleen Sinterklaas bij de officiële intocht, maar zat ook jaarlijks in televisieprogramma’s. Hij stond daarbij bekend om zijn scherpe, soms wat ironische opmerkingen. In 2011 nam Stefan de Walle zijn staf en mijter over.

Jan de Hoop sprak op 5 december op Radio Gelderland nog met de enige echte Sinterklaas. De tekst gaat verder onder de video:

Onlangs kroop Van der Vlugt weer in zijn oude rol voor De Grote Sinterklaasfilm, die begin deze maand een Gouden Film-status behaalde.

Tv-series

Het grote publiek kent Van der Vlugt behalve als goedheiligman vooral van tv-series. Daarin leek hij een patent te hebben op de rol van wijze man. Zo speelde hij een dokter in Medisch Centrum West en Dr. Finlay, advocaat in Keyzer & De Boer Advocaten en een hoofdofficier van justitie in Unit 13. Hij was ook te zien in films als Pastorale, Het verboden bacchanaal en Alle dagen feest.

Van der Vlugt combineerde televisie en film altijd met toneel. Als kind was hij daar al door gefascineerd . Deze zomer speelde Van der Vlugt nog in een toneelstuk.

De acteur laat zijn vrouw, vijf kinderen en drie kleinkinderen achter. Hij is 86 jaar geworden.