Ambtsgebed Ede lijkt te gaan sneuvelen

Er gaan stemmen op om het ambtsgebed af te schaffen.



De stemverhouding in Ede was bij een debat donderdagavond over de traditie 19-19, omdat fractievoorzitter Sina Salim van D66 afwezig was. Omdat zijn partij tegen het ambtsgebed is, lijkt de traditie daarmee onhoudbaar. Over twee weken wordt opnieuw gestemd.

In het ambtsgebed bidden politici voorafgaand aan de raadsvergadering. Partijen als VVD en PvdA willen daar niet meer aan meedoen. De christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP hebben net geen meerderheid in de raad. Daarom werd de opvatting van partijen als GemeenteBelangen en Burgerbelangen cruciaal. Nu die zich tegen het gebed uitspreken, gaat het lastig worden om het te handhaven.

Fractievoorzitter Van der Weerd van de SGP, uitgesproken voorstander van het gebed, gaat de komende weken geen lobbywerk doen om mensen over te halen. Daarvoor is de kwestie te principieel, denkt hij. Zelf was Van der Weerd liever afwezig geweest vanwege privé-omstandigheden, maar hij vond de kwestie dermate belangrijk dat hij toch kwam opdraven.