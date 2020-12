90-jarige oma Annie wil niets liever dan in een snelle sportwagen racen

Mevrouw Jansen kwam afgelopen maart, midden in de coronatijd, terecht in een verzorgingstehuis. Inmiddels gaat het goed met haar, maar het zijn zware tijden geweest. Dochter Astrid vertelt: "De eerste twee maanden konden wij niet op bezoek komen. Daarna konden we mondjesmaat weer naar binnen." Ook mevrouw Jansen vond het heel erg wennen: "Je bent ineens al je vrijheid kwijt en afhankelijk van andere mensen, en dat valt niet mee." Omdat oma dit jaar een prachtige leeftijd heeft bereikt én het zo'n moeilijk jaar was, besloot Astrid een kerstwens op te sturen bij het programma Kerst vier je Samen.

Spannend

En dat kon de redactie natuurlijk niet negeren. Alleen bleef het tot het laatste moment spannend of oma wel in de snelle sportwagen kon zitten. Mevrouw Jansen is namelijk moeilijk ter been en om in een sportwagen te komen heeft ze wat hulp nodig. De verzorgende medewerkers van het tehuis stonden afgelopen week klaar voor oma om haar grote wens te laten uitkomen.

Kan ik er al in?

Oma Annie was met een smoesje naar buiten gelokt en stond samen met presentatrice Esther te wachten tot de witte Lamborghini kwam aangereden. Oma's reactie was dolenthousiast: "Krijg ik die cadeau? Kom we gaan racen, kom! Kan ik er al in?"

Wilt u weten hoe oma haar ritje beleefd heeft? Kijk hieronder naar de video.

Bekijk de uitzending

De hele uitzending Kerst vier je Samen zien? Kijk hem hier. Kerst vier je Samen is nog te zien bij TV Gelderland t/m 24 december vanaf 17:20 uur en ieder uur herhaald.