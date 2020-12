Bewoners van Arnhemse flat leven nog altijd in angst: 'Dan zie je die lift weer'

Mevrouw K. (naam bij redactie bekend) komt net terug van het boodschappen doen als ze tegen de cameraploeg van Omroep Gelderland aan loopt. Ondertussen is haar man al een interview aan het geven. Hij praat zelfverzekerd over het leven in de flat in de wijk Immerloo 2, waar tijdens oud en nieuw brand uitbrak: "We kenden de daders, maar we kenden ook de slachtoffers. Dat waren kennissen van ons. Het is echt niet te bevatten wat hier is gebeurd. Dat vergeet je nooit."

Persoonlijk is mevrouw K. nog zeker niet over het drama heen. Ze is uiteraard - met name in deze donkere dagen voor kerst - met haar gedachten bij de dodelijke slachtoffers die vielen, vader Raymond en zoon Jelle. Maar ook denkt ze terug aan die momenten dat ze zelf op haar balkon stond en geen kant meer op kon.

Bekijk hier onze reportage over de flatbrand, een jaar later.

"We konden niet in onze woning blijven, want die stond blauw van de rook. De politie en de brandweer zeiden dat we veilig waren als we op onze etage bleven. De noodtrap leidde maar tot een etage lager. Sommige bewoners werden naar beneden gebracht met een kraan. Maar de meesten bleven gewoon waar ze zaten. We konden echt geen kant uit."

"Als ik er aan denk voel ik pijn," zegt ze, wijzend op haar borst. "Ik krijg helemaal hartkloppingen," zegt ze even later, als ze voor het eerst op suggestie van de verslaggeefster de nieuwe lift in stapt.

De nieuwe ingang roept toch ook weer angsten op. Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

Groot menselijk drama

Makkelijk is het niet, doorleven in het negen etage hoge flatgebouw waar de fatale brand uitbrak. Het afgelopen jaar zijn liefst veertig huurders op dit adres vertrokken naar elders, veelal omdat de kwaliteit van leven voor hen te kort schoot. Het is een getal dat opmerkelijk hoog afsteekt tegen het normale aantal verhuizingen in zulke flats. Er staan nu nog zo'n 26 woningen leeg.

Een andere bewoonster - ook zij blijft graag anoniem - zegt: "Als ik de lift zie, begint mijn hart sneller te slaan. En als ik met de trap naar beneden ga, zie ik op de laatste verdieping de sporen van de brand nog en dat vind ik eng."

Zie ook: Arnhemse flat leeggestroomd na fatale brand: 'De herinnering aan die nacht blijft'

De opgeknapte lifthal. Foto: Omroep Gelderland

'Als dat met oud en nieuw maar goed gaat'

Mevrouw Ali Yren woont al 44 jaar in deze flat. "Ik ben hier komen wonen, kort nadat ik van de vaart afkwam. Ik ben namelijk schipperskind. Ik moet het er nu mee doen", zegt ze gezeten in haar appartement met een interieur waarin de tijd lijkt te zijn stil gestaan.

Ze kende de slachtoffers en hun familie. 'Opa' met name, die buschauffeur was. En ja er zijn zorgen. Met de corona is het stil geworden in de flat. Wat je nu nog hoort zijn knallen van jongens die vuurwerk af steken. "Als dat straks op 31 december maar goed gaat", verzucht ze.

"Als dat straks maar goed gaat," verzucht mevrouw Yren - Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

Wensen van bewoners afgaan

Op straat spreken we ook een vertegenwoordiger van 'Cement'. Het is een organisatie die zich probeert in te zetten om de leefomstandigheden in de flat te verbeteren. "Het zijn maar kleine dingen, maar die kunnen het wel doen. Dus gaan wij op de bewoners af en vragen of ze nog klachten hebben. Waar nodig geven we die dan door aan de aannemer die hier is aangesteld. Een nieuwe lamp in je hal en je voelt je een stuk prettiger."

In de flat wonen ook de Carla en Gerrit Hendriks; ouders van de omgekomen vader en opa en oma van het overleden jongetje. Op straat praten we even met Carla, die zichtbaar verdrietig is. "Het is heel zwaar. Mensen vragen waarom we niet verhuizen, maar dit verdriet nemen we overal mee naar toe." Ze vertelt dat haar schoondochter nog veel last heeft van de brandwonden en nog niet op bezoek durft in de flat. Haar kleindochter wel. Maar die neemt de trap en niet de lift. "December wordt een zware maand waarin mijn zoon jarig is en we weer oud en nieuw hebben." Misschien dat ze volgend jaar wel eens uitgebreider hun verhaal willen doen, maar nu nog niet. Daarvoor is het verdriet op dit moment nog te groot.