Boomwake tegen Massale bomenkap in Park Klarenbeek in Arnhem

De tocht voert om 11.00 uur vanaf de Steenen Tafel aan de Weg achter het Bos langs het pad naar beneden naar zwembad Klarenbeek. “Langs die route kan je precies zien wat bomenkap met de biodiversiteit van een bos doet”, zegt Mark Bosch van de actiegroep. Volgens hem gaat de biodiversiteit van het bos er door de kap op achteruit.

De gemeente Arnhem wil de bomen in Park Klarenbeek juist kappen om de biodiversiteit van het bos te bevorderen. De gemeenteraad stemde in met het plan van wethouder Cathelijne Bouwkamp, die advies in won bij de Wageningen Universiteit en andere deskundigen.

Second opinion

Bosch laat samen met mensen van de Boomstichting een tweede onderzoek doen naar of de kap werkelijk bijdraagt aan een meer divers, stabiel en klimaatbestendig bos. Volgens hen is er sprake van belangenverstrengeling omtrent het onderzoek van de gemeente. “We willen dat de bomenkap stopt, tot er een second opinion is. Want je kan een boom maar één keer kappen”, aldus Bosch.

De actiegroep bood donderdag 1700 handtekeningen aan burgemeester Ahmed Marcouch aan voor het behoud van de bomen. De actiegroep wil deze week nog een kort geding tegen de gemeente aanspannen.

