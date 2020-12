Stille straten op de laatste zaterdag voor kerst

"Staarink Warenhuis komt bij u thuis", staat er op de grote poster op het raam van de historische Doesburgse winkel. Eigenaar Paul Staarink denk dat het in de 118 jaar dat het familiebedrijf bestaat nog nooit zo rustig is geweest zo vlak voor de kerstdagen. "Dinsdag zijn we bij elkaar gekomen, om te kijken wat we konden doen. En daar kwam dit uit", de winkelier legt uit dat mensen uit Doesburg en omstreken kunnen bellen als ze iets nodig hebben. De bestelling wordt dan thuisbezorgd en contant aan de deur afgerekend.

Stilte in de stad

Volgens Staarink zijn het vooral spullen om het thuis gezellig en comfortabel te maken: "Er belde iemand voor een pakje servetten. Een ander voor wollen sloffen. Er is ook vraag naar spelletjes." Mensen die voorbij het warenhuis komen zien Starink en zijn medewerkers zoekend langs de winkelrekken lopen. Twee man personeel is ingezet om de telefoon op te nemen.

Het beeld in de rest van de belangrijkste winkelstraat van het stadje is nog stiller. De kledingwinkel is donker. De etalage van de juwelier blinkt passanten tegemoet, maar de deur blijft dicht. Alleen de etenswinkels draaien deze zaterdag voor kerst. De slager, de bakker en ook de chocolatier mogen van de regering open blijven.

In de boerderijwinkel in Ressen zijn alle karretjes in gebruik Foto: Omroep Gelderland

Drukte bij de boer

Hoe anders is het bij de boerderijwinkels in de provincie. Die draaien al sinds het begin van de coronacrisis goed. De oproep om lokaal te kopen, werpt kennelijk zijn vruchten af. In Landwinkel De Woerdt in Ressen is sinds dinsdag nog beter bezocht. "We hebben tien karretjes om boodschappen te komen doen. En als ze op zijn dan kunnen ze buiten in de rij". Eigenaar Nico van Olst ziet geregeld mensen in de auto op de parkeerplaats wachten tot er weer een karretje beschikbaar is.

"Ik schat dat we dit jaar een kwart meer omzet hebben dan anders", licht Van Olst toe. "In deze tijd willen mensen vooral pakketjes. Negentig procent van onze spullen is eten, maar je merkt dat mensen hier ook komen om iets leuks voor onder te kerstboom te kopen."