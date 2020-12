Ouderenzorg speelt voor kerstman om eenzame kerst te voorkomen

De pakketten zijn afkomstig van het Ouderenfonds die hier landelijk zo'n 20.000 van verstrekt. De stichting Ouderen Gelderland brengt er circa 600 rond en heeft het pakket uitgebreid met hulp van diverse organisaties en lokale winkeliers.

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat eronder verder

"We hebben altijd kerstdiners voor ouderen", vertelt Frederik Bennis van Ouderen Gelderland. Hij brengt zelf in een kerstmannenpak samen met een groep vrijwilligers de pakketten rond. "Maar helaas lukt dat met corona dit jaar niet. We hebben een lijst van mensen die alleen zijn, of echtparen die minder contacten hebben. Die verrassen we met een kerstpakket."

'Heel attent'

Een van die mensen is de 90-jarige Netty van Ingen in Tiel. Zij is blij verrast met het bezoek. "Geweldig", zegt ze. "Een hele grote verrassing. Heel attent dat ze aan de ouderen denken. Dat vind ik al heel wat."

Normaal gesproken is Van Ingen nog erg actief met zaken als een bloemschikcursus, gym en de naailes. Dat is met corona allemaal vervallen. Ook moet ze de eettafel in de wijk missen. "Dat was altijd gezellig", memoreert ze. "Niet zozeer voor het eten maar voor de sociale contacten."

Toch verveelt ze zich niet. "Ik hou van puzzelen en lees ontzettend veel. En de kranten puzzel ik uit. Ik heb twee kranten, drie tijdschriften. Dus ik heb het druk", klinkt het met een lach. "Ik kom tijd te kort."

'Blij dat er iemand voor de deur staat'

"Nou is deze mevrouw wel heel zelfstandig", stelt Bennis. "Maar zo zijn ze niet allemaal. Je merkt dat mensen echt blij zijn dat er iemand voor de deur staat. Normaal gesproken hebben we wat minder huiselijk contact met de ouderen. Nu claimen ze je gelijk als het ware om niet weg te gaan en hun persoonlijke verhaal te vertellen."

'Je moet er zelf zelf iets voor doen'

Hoewel corona het een stuk lastiger maakt, heeft Van Ingen over het algemeen nog voldoende contacten, vindt ze. Daar zorgt ze zelf wel voor: "Want als je alleen maar wacht wat er op je af komt, dat is het ook niet natuurlijk."

Ze beleeft dan ook geen eenzame kerst. "Mijn broer komt met zijn vrouw. En tweede kerstdag kijk ik maar een beetje televisie of wat dan ook. Je moet je er niet op doodstaren van 'Ooh, jonge jonge dan ben ik zo alleen'. Je moet er zelf iets van maken."

Beluister hier de radioreportage:

Radioreportage Kerstpakketten voor ouderen