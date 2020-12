INTERVIEW | Rogier Meijer in zijn element als trainer van NEC

Je maakte eerst deel uit van een driemanschap, maar dit seizoen ben je alleen hoofdverantwoordelijk. Is dat toch een ander gevoel?

Ja, het voelt goed. En het is toch eigenlijk een beetje zoals verwacht. Ik had er heel veel zin in en het gaf me veel energie. Tot nu toe is dat zo gebleven. We werken op een goede manier met de groep die we hebben. Er is altijd plezier en dat stralen we ook uit. Het is wel zo geworden als ik het voor me zag.

Wat vind je lastig aan het trainersvak?

Dat je mensen moet teleurstellen. En dat mensen bepaalde ideeën hebben en dat die niet altijd stroken met wat jij dan ziet. Dat is het moeilijkste. Spelers willen altijd spelen en soms moet je jongens teleurstellen. Dat is het enige wat misschien lastig is in dit vak en wat ik als lastig ervaar. Ik weet dat het erbij hoort, maar het is nooit het leukste van het vak.

Ook is er een factor bijgekomen die niet was te voorzien, want bij het maken van de opstelling moet je rekening houden met corona.

Dat benoem ik dan nog niet eens als het lastigste, want we zijn er eigenlijk al aan gewend. We nemen het mee gedurende de week, want het heeft grote invloed op alles. Als je ziet hoe je moet samenwerken, dat er geen publiek is, dat er geen mensen bij de trainingen mogen kijken, dat het eten verspreid is. Het is een grote factor in het sociale gedeelte van het voetbal. Plus dat het ook nog eens meespeelt bij het maken van de opstelling. Gelukkig zijn we er redelijk doorheen gerold, buiten twee weken rondom NAC dan, toen we acht spelers misten. Eigenlijk hoort het er al bij en gaan we er makkelijk mee om.

Volle stadions

Jij speelde als voetballer altijd graag in volle stadions. Verlang jij daar als trainer ook naar?

Ja, ik denk dat het ook bij de club hoort. Hier zijn altijd veel toeschouwers, want dit is een grote club in de eerste divisie. Het hoort ook bij voetbal, want dat speel je voor de mensen. Het is nu wel op tv, dus daar hou je wel rekening mee. Alleen geeft het een surrealistisch beeld als je een wedstrijd speelt zonder publiek. En ook bij de trainingen, want er waren hier altijd mensen aanwezig die wat te nuilen hadden. Dat geeft altijd een bepaalde sfeer aan deze club. Ja, dat is er nu niet, begrijpelijk wel.

En een goed gevulde Goffert hoort ook wel bij de goede resultaten die jullie dit seizoen boeken.

Ja, daar kijken we echt naar uit. Het kan ons ook helpen in wedstrijden. We hebben een aantal keren gelijk gespeeld hier. Publiek kan ons dan net een steuntje in de rug geven om die wedstrijden over de streep te trekken.

Rogier Meijer tijdens de training. Foto: Omroep Gelderland

De ontwikkeling van jonge talenten, daar zit veel progressie in. Stemt dat jou tevreden?

Ja, ik denk dat alle jonge spelers zich ontwikkelen. De een gaat sneller dan de ander. Sommige talenten zijn heel verrassend tevoorschijn gekomen. Niemand had verwacht dat Joep van der Sluijs dertien wedstrijden zou spelen. En Souffian El Karouani het zo heel goed zou doen. Dat is niet altijd voorspelbaar. Ik denk wel dat het goed is voor deze club op dit moment, dat jonge spelers zich laten zien. Ik denk dat de mensen in Nijmegen zich er ook mee kunnen identificeren. Dat stemt mij wel gelukkig en geeft veel energie en plezier in het elftal. Dat is mooi om te zien.

Geruisloos richting top

Eigenlijk hebben jullie dit seizoen in wedstrijden voor niemand echt ondergedaan.

Nee, dat klopt. Als je alle wedstrijden terughaalt, hebben we in het begin van het seizoen de moeilijkste wedstrijden gehad. Maar we deden echt niet voor die ploegen onder. We zijn daarna een beetje geruisloos richting de top geslopen. Als team mogen we wel nog iets meer uitstralen. Zo van: dit zijn wij en wij tikken tegen de top drie aan. Er mag nog wat meer brutaliteit in komen.

Jullie winnen nooit heel makkelijk wedstrijden. Komt dat omdat jullie moeilijk kansen benutten?

Ja, daar heeft het ook mee te maken. Maar ook met een stukje overtuiging. Bijvoorbeeld uit tegen Dordrecht. Dan staan we met 2-0 voor en dan moeten we doordrukken en de derde en de vierde maken, zodat we bij de rust al binnen zijn. Het ontbreekt soms in het missen van kansen, maar ook in overtuiging in het spel zelf. Daar kunnen we zeker nog een stap in maken. Dat heeft zeker te maken met de jeugdigheid, maar ook met de karakters die we misschien hebben. Daar mogen we nog wel in groeien.

Rogier Meijer coachend. Foto: Broer van den Boom

Hoe gaan de kerstdagen er voor jou uitzien? Even zonder voetbal?

Ja, net als voor iedereen, denk ik. Rustig thuis. Eerste kerstdag bij de schoonfamilie en tweede kerstdag met mijn eigen familie. Niet te veel mensen, want dat kan niet. Heel even het gas er een beetje af qua voetbal, maar dat zit altijd in het achterhoofd. En derde kerstdag gaan we alweer trainen, de 27e op zondag. Maar even ontspannen en dan kunnen we alweer door. Een paar dagen vrij is altijd goed, maar van mij had het niet eens gehoeven.