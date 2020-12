Geen kolossaal zonnepark midden op recreatieplas: 'Zonde van de natuur'

Het wordt gezien als één van de parels van Wijchen: natuurgebied De Berendonck. Weelderige bomen omringen de uitgestrekte recreatieplas waar vogels eieren leggen en toeristen ‘s zomers een duik nemen. En dat wil de lokale politiek graag zo houden. Er wordt al een tijdje met het idee gespeeld om de hele recreatieplas vol te leggen met drijvende zonnepanelen, maar dat ziet de raad niet zitten. Het zou de mooie natuur aantasten, zo luidde het oordeel. Daarom nam ze donderdag een amendement aan om De Berendonck groen te houden.

Luxe hotel in de natuur

“Het is vooral zo’n aantrekkelijk gebied vanwege al die natuur. Dat moeten we zo houden”, vindt Tim Klinkhamer van de partij Kernachtig Wijchen. In buurgemeente Druten stemde de lokale politiek eerder dit jaar in met het plan om het grootste drijvende zonnepark buiten China te bouwen op een plaatselijke recreatieplas. Die kant wil Klinkhamer in ieder geval niet op. “Het zou zonde zijn als we nu net als in Druten de hele plas vol leggen, waarna mogelijk blijkt dat er natuurvriendelijkere energietechnieken in de maak zijn.”

De organisatie Leisurelands beheert momenteel De Berendonck. Ze heeft een ambitieuze visie om het gebied de komende jaren flink op te pimpen. Zo liggen er plannen voor een luxe hotel, dat naar alle waarschijnlijkheid in 2022 wordt gebouwd. En hoewel de gebiedsvisie volgens de raad een flinke impuls kan geven aan werkgelegenheid en toerisme in Wijchen, zitten er nog wel wat haken en ogen aan verbonden. Het park moet namelijk op een natuurvriendelijke manier ontwikkeld worden.

'Prima advies'

Omdat de gemeente voor 2030 volledig energieneutraal wil zijn, ziet de Wijchense raad wel graag een alternatieve oplossing. “Want we moeten sowieso iets doen met duurzame energie. Daarom raden we Leisurelands aan om te kijken of er ruimte is voor zonnepanelen op de daken van het hotel, misschien zelfs boven de parkeerplaatsen van het pand. Is dat niet mogelijk, dan kunnen we altijd opnieuw in gesprek”, voegt Klinkhamer toe.

Ook de beheerder kan zich daar wel in vinden. “We kunnen prima uit de voeten met dit advies”, weet Adriaan van der Linden, ontwikkelingsmanager van Leisurelands.

De komende maanden is zijn organisatie van plan om nieuwe manieren te onderzoeken waarop ze de natuur in het gebied kan onderhouden. “We zijn blij dat de politiek onze plannen voor De Berendonck steunt. Daarom willen we onze visie ook op tijd bij de raad voorleggen, zodat ze een richtinggevende uitspraak kan geven. En die hebben we nu.”

