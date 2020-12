Minder bezoek Gelderse binnensteden, meer stress en irritatie

Het is geen verrassing, maar Gelderlanders shoppen meer online. Eén op de drie zegt namelijk bang te zijn voor besmetting in winkels. Ruim acht op de tien zegt drukke winkelmomenten te vermijden. Een ruime meerderheid is overigens wel te spreken over de veiligheidsmaatregelen in winkels. Binnensteden worden voornamelijk bezocht voor winkelen, horeca, cultuur en de markt.

Mening over maatregelen

Een kwart van de 3000 ondervraagden ziet corona als een ernstig bedreiging. Zes op de tien Gelderlanders vindt de maatregelen 'een beetje effectief’. De respondenten vinden vrijwel allemaal dat zij zelf goed met de coronasituatie omgaan, terwijl ze vinden dat anderen minder zorgvuldig zijn.

Eenzaamheid

Het onderzoek laat ook zien dat we samen last hebben van eenzaamheid, stress, irritatie en het gebrek aan fijne vooruitzichten. Eenderde zegt het gevoel te hebben dat ze niets meer hebben om naar uit te kijken. Meer dan een kwart voelt zich vaker eenzaam te voelen. Wie de maatregelen gepast en effectief noemt, heeft minder vaak last van deze negatieve gevoelens of gevolgen.

Thuiswerken

De ondervraagden geven aan na de coronacrisis vooral gewone leven weer te willen oppakken. Dat geldt overigens niet voor de werksituatie. De verwachting is dat meer mensen in de toekomst tuis blijven werken.