Lichtpuntje in coronatijd: kribjesroute door Nijmeegse wijk Hees

“Als ik hier de kameel zet, kunnen ze die mooi zien”, zegt Thea Ellenbroek terwijl ze het beeldje voorzichtig voor het raam plaatst. Haar man Ton geeft ondertussen nieuwe figuren aan die zijn vrouw een plekje geeft in en om de kerststal.

Fascinatie voor kerststalletjes

Volgens Irene van Dongen die het idee ruim vier jaar geleden in de wijk lanceerde, zijn sommige kribjesbouwers al weken van tevoren bezig met het bouwen van gehele diorama’s. “

Irenes fascinatie met kerststallen komt nog van vroeger. “Vroeger speelde ik altijd al met de gipsen beelden van mijn oma. Dat mocht natuurlijk helemaal niet, want voor je weet sneuvelde er een beeldje.”

Ellis Vollaard zet met een vriendinnetje voorzichtig een kerststal op zijn plek. Door alle stalletjes in voortuinen en achter de ruiten, ontstaat een route om er tijdens de kerst toch even op uit te gaan. "Dan kan je ook zien wat andere mensen hebben gemaakt en of ze creatief zijn geweest of niet”, zegt Ellis.

Alles dubbel

Ton Ellenbroek is ook druk in de weer met beeldjes. Bij hem thuis is zelfs sprake van keuzestress. “Ik heb hier de os”, zegt Ton, maar zijn vrouw antwoordt: “Ik heb er al een bij de kribbe staan.”

“We hebben eigenlijk alles dubbel”, zo licht Ton toe. Dat is ontstaan doordat het echtpaar ook kerststallen van hun ouders bij de collectie heeft opgeteld. Ton: “We hebben twee ossen, twee ezels en zelfs twee Jezuskindjes.”

Ton en zijn vrouw lopen de route zelf ook. "Wij vinden het hartstikke leuk om te kijken wat andere mensen hebben gemaakt.”

Lichtpuntje in coronatijd

Met de ruim zeventig deelnemers is er dit jaar meer animo voor de kribjesroute dan in de voorgaande jaren. Irene van Dongen heeft daar wel een verklaring voor in deze sombere coronatijd waarin de kribjesroute als een soort lichtpunt dient.

“We denken ook omdat het allemaal buiten te volgen en in eigen tijd of tempo te wandelen of te fietsen is, dat het voor heel veel mensen een mooie aanvulling is op wat er nu eigenlijk niet meer is.