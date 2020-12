Voormalig chaletpark Landrust mogelijk omgetoverd tot sportpark

De gemeente Nunspeet heeft donderdagavond ingestemd met de aankoop van voormalig chaletpark Landrust. Wat er precies mee moet gebeuren is nog niet duidelijk, maar er gaan stemmen op om in Hulshorst een multifunctioneel sportpark te bouwen.

Alleen de SGP was tegen de aankoop. “We maken als gemeente Nunspeet een cruciaal foute beslissing”, zegt Harm Jan Polinder van de SGP. “We gaan een grens over die we nog niet eerder zijn overgegaan. Dit is een extreem prijzige aankoop, waar veel gemeenschapsgeld mee is gemoeid. We maken ons hier grote zorgen over”, aldus Polinder.

De bedragen die met de aankoop zijn gemoeid zijn geheim. Dat is gebruikelijk bij grondtransacties. Coalitiegenoot Gemeentebelang ziet het echter anders: “Het is een mooie lapgrond die aansluit bij het sportpark ‘De Eendracht’. Je kan geld maar een keer uitgeven, maar dit biedt wel kansen”, vindt Connie Jansen van Gemeentebelang. “Zoals bijvoorbeeld voor de voetbalclub. En het is ook een kans voor de ijsvereniging met 545 leden. Hun grootste wens is een eigen skeelerbaan en die kans is er nu. Eventueel aangevuld met bijvoorbeeld een trimbaan. Een multifunctioneel sportpark dus.”

Arbeidsmigranten

De gemeente Nunspeet heeft gesprekken gevoerd met de eigenaar. Die gaf aan dat hij van plan is om het chaletpark te verkopen. Naast de mogelijkheden voor onder meer sportverenigingen kan een mogelijke aankoop voorkomen dat er een onwenselijke situatie ontstaat, zoals bijvoorbeeld permanente bewoning door bijvoorbeeld arbeidsmigranten.

André Timmerman van PvdA/GroenLinks snapt de keuze voor aankoop, maar wil wel dat er over die arbeidsmigranten gepraat gaat worden: "Permanente bewoning door arbeidsmigranten wordt door de gemeente geschetst als een onwenselijke ontwikkeling. Maar deze mensen hebben wel recht op een goede woning. Daar moet op korte termijn over gepraat worden."

Koos Meijer van het CDA heeft nog wel wat vragen: “Is nou de prijs die voor de grond wordt betaald in verhouding tot wat de gemeente er voor krijgt en mee wil gaan doen? En is de grond niet vervuild?”

Toch ziet ook het CDA wel de mogelijkheden. “Naast de genoemde sportaccommodatie kan er eventueel ook extra parkeergelegenheid worden gecreëerd. De grond die dan nog over is, kan zelfs gemakkelijk weer verkocht worden.”