Tientallen kilo's illegaal vuurwerk gevonden in schuur Poederoijen

Bij de politie kwam een anonieme tip binnen dat in een woning in Poederoijen zwaar illegaal vuurwerk zou liggen. Na onderzoek bleek er in de schuur, en dus niet in het huis, 58 kilo zwaar vuurwerk te liggen.

Het vuurwerk is in beslag genomen en is afgevoerd door een specialistisch bedrijf. De 19-jarige verdachte is overgebracht naar het politiebureau in Nijmegen en wordt verhoord.