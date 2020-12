Lidewey van der Sluis nieuw lid Raad van Toezicht van de Christelijke Hogeschool Ede

Per 1 januari 2021 is mevrouw prof. dr. E.C. (Lidewey) van der Sluis benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Zij vervult de vacature die ontstaat met het aftreden van Thea van den Berg, die acht jaar lang zich vanuit de Raad van Toezicht heeft ingezet voor de CHE.

Van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit en buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk als spreker, adviseur, en executive coach. Door haar werk en persoonlijkheid heeft zij internationale allure en is zij toonaangevend in haar vakgebied. Pieter-Jaap Aalbersberg, voorzitter van de Raad van Toezicht: "Lidewey heeft duidelijk hart voor het onderwijs. Zij kent de sector en heeft vernieuwende ideeën over relationeel leiderschap, flexibele organisatievormen, en inspirerend werkgeverschap. Juist deze kwaliteiten zijn voor de toekomst van een kennisinstituut als de CHE zeer relevant. Daarom zijn wij zeer verheugd met haar komst.”

Van der Sluis: “Ik kijk ernaar uit om aan de ontwikkeling van de CHE bij te gaan dragen. De CHE heeft een unieke positionering en een ijzersterke reputatie door haar praktijkgerichte onderwijs en maatschappelijk verankerde onderzoek. Zeker in deze tijden biedt dat volop mogelijkheden. Met de waarden van de CHE en het kernthema 'de kracht van relaties' voel ik mij sterk verbonden. Naast mijn kennis van mijn vakgebied en mijn ervaring in het onderwijs zal ik deze leidende principes nadrukkelijk laten doorklinken in mijn bijdrage als toezichthouder van de CHE. Ik kijk er zeer naar uit dit te mogen gaan doen.”

Lidewey van der Sluis is getrouwd en heeft twee studerende kinderen. Ze is belijdend lid en scriba van de Adventskerk (PKN) in Aerdenhout.